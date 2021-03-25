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Вчера, в 23:22

«Семь лет отпуска в Турции - так долго там ещё некто не отдыхал»: в сети обсуждают россиян, которым грозит тюрьма за поджог леса в Анталье

В соцсетях уверены, что туристы сами виноваты в случившемся, ведь вряд ли они сделали это на трезвую голову

Фото: Global Look Press

Адвокат Дуйгу Мемиоглу сообщила, что семи российским туристам, арестованным в Анталье по подозрению в поджоге леса, грозит от двух до семи лет тюрьмы.

Как ранее стало известно из генконсульства, инцидент произошёл в субботу, когда отдыхающие совершали поход по маршруту «Ликийская тропа». По информации Anadolu, туристы развели костёр в районе, где позднее началось возгорание. Огонь удалось потушить, для этого использовали самолёт, три вертолёта и пять машин.

«На данный момент семерым россиянам вменяется вина в причастности к возникновению лесного пожара по неосторожности, и это преступление наказывается лишением свободы сроком от двух до семи лет», - заявила юрист.

Она пояснила, что по местному законодательству тех, кто подлежит судебному преследованию и не живёт в Турции постоянно, могут заключить под стражу до суда.

«Именно по этой причине их отправили в тюрьму. Однако это не означает, что они признаны виновными на данном этапе», - добавила Мемиоглу.

По её словам, на решение судьи могли повлиять недавние пожары на юге Турции, где выгорели тысячи гектаров леса. Адвокат подчеркнула, что со стороны защиты делается все возможное, чтобы с иностранцами в стране обращались так же справедливо, как со своими гражданами.

«Мы будем находиться с россиянами во время всего процесса и работать со всей тщательностью», - заключила она.

Турецкая полиция пристально следит за соблюдением природоохранного законодательства. Минувшим летом на юге страны произошли масштабные лесные пожары, затронувшие 30 провинций. Погибли около десяти человек, пострадали сотни. Наряду с климатическими факторами власти рассматривают версию умышленного поджога, к расследованию привлекли разведку.

В соцсетях обсудили этот инцидент и пришли к выводу, что россияне сами виноваты в случившемся.

«Семь лет отпуска в Турции. Так долго там ещё некто не отдыхал....» - отметил читатель.

«Вот вам и отдохнули! Они думали, если, конечно, есть чем думать, что в лесу Подмосковья...» - объяснил случившееся житель Московской области.

«Это ж каким надо быть... Чтобы поехать в Турцию и вместо того, чтобы купаться в теплом Средиземном море, пойти жечь леса? Ну, хоть не России теперь нести расходы по кормлению этих...!» - написал москвич.

«Как всегда, в чужой монастырь, да со своими правилами. Гуляй, рванина!» - жёстко прошёлся по россиянам петербуржец.

«Одно понятно - на трезвую голову до такого не додумаешься», - сделал вывод пенсионер.

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