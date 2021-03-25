«Камеры начнут реагировать на дворника с лопатой и метлой»: в сети обсуждают систему, которая должна вычислять людей с оружием

В связи с учащением массовых стрельб в российских учебных заведениях, в районах, где находятся школы, установят камеры видеонаблюдения, которые будут вычислять потенциальных стрелков поблизости. Сейчас такую систему тестирует в Самаре компания NtechLab.

«NtechLab готовит проект по защите школ от подростков, которые организуют нападения на школы и колледжи», - рассказал директор по консалтингу Глеб Дьяконов.

Новой разработкой уже заинтересованы шесть крупных заказчиков. Система работает таким образом, что камера, распознающая потенциального стрелка, а именно человека с оружием, немедленно подаёт сигнал на школьный пункт охраны. Если охранник не отреагирует вовремя, система автоматически заблокирует входы в учебное заведение, подаст сигнал тревоги внутри школы, а также сообщит об угрозе отделу полиции. Однако в NtechLab признают, что система не сможет разглядеть небольшой пистолет, тем более, если он будет спрятан во внутреннем кармане. Кроме того, камеры плохо видят в темноте.

В соцсетях оценили хорошее дело, но уверены, что из него вновь сделают возможность для коррупции и откатов. Кроме того, в повседневной жизни достаточно много предметов, которые камеры могут принять за оружие.

«Прощайте кружки гитары и виолончели», - иронизирует читатель.

«Точно! Уверен, что камеры начнут реагировать на школьного дворника с лопатой или метлой», - вторит ему ещё один россиянин.

«Распил бюджетных средств? Современные системы могут увидеть только в том случае, если оружие будет на виду. Под одеждой, в сумке - никто ничего не увидит. Выброс денег на ветер...» - уверен москвич.

«Если эта система неэффективна, то зачем вбухивать такие деньги в эту систему? Или опять у высокопоставленных чиновников талантливые детишки будут пилить выделенные на это денежки?» - задаёт риторический вопрос пенсионер.

«И пошло бабло своим же аффилированным фирмам. Ох кто-то денег попилит на этих камерах. Вот только выйдет ли толк?» - читатель вновь уходит в риторику.

«За чей счёт этот банкет? Родители скинутся? Вооружите родителей, за своих детей всех порвут», - предлагает россиянин.

«Грядёт отличный распил бюджетных средств коррупционерами», - уверен студент.