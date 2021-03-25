«И сам снова ушел в бункер»: в сети обсудили указания Путина перед локдауном

Владимир Путин провёл довольно насыщенный понедельник с точки зрения раздачи различных указаний перед локдауном. В том числе, он рекомендовал давать два выходных тем, кто вакцинируется. Но наиболее популярными среди читателей соцсетей стали два других поручения – перевод на удалёнку сотрудников старше 60 лет и запрет развлекательных мероприятий в ночное время.

Что касается первого пункта, то Путин поручил обеспечить перевод на дистанционный режим работников старше 60 лет в течение 4 недель для вакцинации и формирования иммунитета, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ совместно с руководителями организаций и предприятий: обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета», - говорится в сообщении.

По второму пункту сообщается следующее: Путин поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00.

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая ... введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до шести часов утра», - говорится в перечне.

Российские регионы должны до 15 ноября доложить насчёт запрета на проведение развлекательных мероприятий и ограничения услуг общепита вечером и ночью.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничения оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время», - говорится в сообщении.

Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 ноября, далее - ежемесячно.

Понятно, что реакция россиян не заставила себя ждать. Ведь оба решения довольно противоречивы. Если говорить про первое, то вроде бы совсем недавно медиков старше 60 лет наоборот выводили на работу, потому что те, кто моложе – уже не справлялись. А история со вторым решением давно набила оскомину россиянам, потому что согласно ей, коронавирус наиболее активен именно по ночам в ресторанах и кафе, а не днём в метро и общественном транспорте, где люди зачастую вообще зажаты как сельди в бочке.

«Можно только добавить: как работать, так пенсионеры в силах, а как болеть, так слабые. Не пора ли признать ошибки решения повышения пенсионного возраста, что 60 - в нашей стране - край, пора на отдых, а не кроить пенсионный фонд как вздумается», - приплел читатель к этой истории ещё и пенсионную реформу.

«Сначала на дистанционку, а потом и вовсе попросят...» - не удивится россиянин.

«Интересно звучит «для вакцинации»... А кто-то, кажется, о «добровольности» говорил...» - вспоминает пенсионер.

«А как же медики старше 60 лет и пенсионеры, которых недавно Мурашко активно зазывал на работу?» - не понимает читатель.

«Складывается ощущение, что власть теряет связь с реальностью. Они живут в какой-то другой, воображаемой стране, не видят того, что происходит в реальном мире, с реальными людьми», - отмечает давно существующую версию среди просто люда москвич.

«Сначала подняли пенсионный возраст до 65, теперь пытаются 60-летних выкинуть с работы, чтобы не платить ни зарплату, ни пенсию. Гениально!» - «восхищён» работой власти сибиряк.

«Путин отправил работающих старше 60 лет на удалёнку и сам сразу снова закрылся в бункере» - ироничен молодой писатель.

«У вируса после 23:00 появляется дополнительные суперспособности или новые скилы? Лучше бы продажу туров по курортам запретил. А ночные запреты - один популизм», - отметил уралец.

«Видимо по ночам в кафе вирус распространяется, а утром в общественном транспорте затылок в затылок нет?» - также отмечает непонятное в распоряжении россиянин.