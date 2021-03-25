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«Выглядит как очередное унижение наших пенсионеров»: россияне обсуждают копеечное увеличение пенсий

Многие уверены, что от этих выплат разбогатеют только «Отряды Путина»

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева заявила журналистам, что в 2021 году размер страховых выплат по старости достиг 6044,48 рублей, и с ноября люди, которым исполнилось 80 лет в октябре, смогут получить двойной размер этой страховой выплаты, а именно 12 088,96 рубля. Надбавка должна прийти на счет в месяце, который следует за месяцем дня рождения, пояснила она.

При этом, подчеркнула Григорьева, согласно законодательству Российской Федерации, пока не предусмотрены индексации пенсий работающих пенсионеров.

«Но если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, то ему будут произведены выплаты: пересчет страховых выплат по старости, в который будут включены все индексации, которые он пропустил, будучи трудоустроенным», - сказала Григорьева.

Кроме того, плановое повышение пенсии полагается и бывшим летчикам и шахтерам, продолжила эксперт. Так, с 1 февраля этого года увеличился средний размер доплат для этой группы пенсионеров. До 30 апреля летчики получали 12475,83 рубля, а шахтеры - 3852,36 рубля. Эти доплаты подлежат пересмотру каждые три месяца. Он также должен произойти 1 ноября, напомнила Григорьева.

Любая тема, касаемая копеечного поднятия пенсий в нашей стране, по традиции вызывает в соцсетях бурю возмущения.

«Пересчёт каждые три месяца… В надежде, что помрёт?» - недоумевает пенсионер.

«В наше время, пенсия это какая-то проблема для государства! Потому что, перешли на рыночную экономику. И в связи с тем, что в нашей стране нет развития, нет прибыли, не умеет зарабатывать государство вообще, то и нечем платить пенсии. Потому что, все вокруг враги, надо ракеты делать! А мозги включать никто не хочет. Тока и кормим наших избранников всевышних! Либо вообще забыть про слово «пенсия» либо пора менять всю политику страны, которая ничего не может», - призывает политик.

«Каждый знает, что мужчин доживающих до 80 лет единицы. Разбогатеют только «Отряды Путина», - написал читатель.

«Опять рост цен ждать? Накинут 100 рублей и рассказывают, как экономике трудно из-за этого. Еще один пакет молока пенсионеры смогут купить максимум…» - звучит еще один возмущенный комментарий.

«А еще у нас власти сделали для ветеранов ВОВ автопарковку бесплатной. Спасибо вам благодетели, что заботитесь о 100-летних автолюбителях. Впрочем, ветеранам-афганцам и прочих войн такого еще нет, Вот 100 лет когда исполнится - так сразу!» - возмущен воин-афганец.

«Сколько народа у нас по статистике до 80 лет доживает?» - задал риторический вопрос статистик.

«А работающих пенсионеров снова послали... До следующих выборов. За дураков держат. Уж как обещали, ну практически уже и решили. Сначала под поправки к Конституции, потом под выборы в Госдуму. Дотянули до выборов и повысили зарплаты... депутатам», - в гневе работающий пенсионер.

«Как страшно жить. Почитаешь такие «хорошие» новости и понимаешь, что пахать ты будешь, пока вперед ногами не вынесут», - грустно вздыхает россиянин.

«Выглядит как очередное унижение наших пенсионеров», - подвел краткий итог новости москвич.

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