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«Коррупцию и преступников побороть не могут, а теперь собрались курильщиков ловить»: соцсети о новой инициативе властей

В Cети обсуждают создание системы, которая будет выявлять курящих в неположенных местах людей

Фото: Global Look Press

В России планируют создать систему, которая будет отслеживать людей, курящих вейпы и сигареты в неположенных местах. Ожидается, что система будет фиксировать сам факт курения и отправлять информацию ответственным за безопасность.

«Программное решение позволит своевременно реагировать на факты курения в неположенных местах, исключив, в том числе, возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций», - рассказали журналистам.

Новые функции должны стать частью уже существующей системы, анализирующей видео с камер в режиме реального времени. Систему можно будет применять в парках, на предприятиях и вокзалах. В создании прототипа планируется задействовать студентов российских вузов. Им поставят задачу создать сам алгоритм обнаружения курильщика.

В соцсеях инициативу не оценили, так как уверены, что курильщиков просто обложат штрафами.

«Считаю, что данная система должна строиться на базе спутниковой группировки Минобороны. Чтобы, как только я закурю в не положенном месте, сразу хрясь по макушке прямо с орбиты...» - ироничен читатель.

«Алло полиция? У нас во дворе людей убивают, срочно приезжайте!» «Принято, сейчас только в парке курящих оштрафуем, и сразу к вам», - на ходу придумал анекдот россиянин.

«Насколько я понимаю, работать над тем, чтобы люди бросали курить и занимались хоть какой-то физкультурой, нет ни сил, ни желания? Продать, а потом наказать. Забавно выглядит», - написал экономист.

«По факту сигареты здесь не при чём. Просто власть научилась для народа штрафы придумывать. И для не курящих придумают, не переживайте. Плюс тотальный контроль», - уверен читатель.

«Сто лет не могут ввести систему борьбы с коррупцией и преступниками. Убийств больше, чем в любой развитой стране… И вот тебе на, ловить курильщиков собрались», - звучит еще один ироничный пост.

«Смешно. Вы думаете, они о вашем здоровье беспокоятся? О штрафах прежде всего думают, хотя там и так такие акцизы, что «штрафы» идут автоматом, от каждой выкуренной сигареты», - рассказывает человек в теме.

«Ну, теперь-то казна на штрафах озолотится, пенсионеры, ждите прибавку», - ироничен студент.

 «Создайте систему выявления нерадивых собакозаводчиков... Все газоны об-ны... Курильшики за свое платят сполна, хватит делать государству бизнес на человеческих слабостях», - буквально кричит курильщик со стажем.

Теги: #Курение

Рубрика: Общество

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