В Сочи жители перекрыли трассу, на которой произошло ДТП с Собчак

В селе Молдовка в Адлерском районе десятки местных жителей перекрыли федеральную трассу с требованием убрать одностороннее движение в этом районе, которое ввели недавно.

Как сообщают очевидцы, сейчас движение на трассе полностью остановлено и протестующие ведут диалог с главой сельского округа Невзоровым.

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