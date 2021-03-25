В Сочи жители перекрыли трассу, на которой произошло ДТП с Собчак
Как отмечается, ситуация разрешилась после переговоров с губернатором и министром транспорта
В селе Молдовка в Адлерском районе десятки местных жителей перекрыли федеральную трассу с требованием убрать одностороннее движение в этом районе, которое ввели недавно.
Как сообщают очевидцы, сейчас движение на трассе полностью остановлено и протестующие ведут диалог с главой сельского округа Невзоровым.
Видео: Сочи, Саша Кречет
Как сообщает телеграм-канал Подъем, после ДТП с Собчак на этом участке трассы ввели одностороннее движение из-за чего жители поселков Молдовка, Нижневысокого, Высокого, Липников стали тратить на поездки вместо 10-15 минут до двух часов. После того, как местные жители вышли и перекрыли трассу, на место приехала полиция.
Позже начальник управления информации и аналитической работы администрации Сочи Кристина Мруг заявила, что ситуация разрешилась после переговоров с губернатором и министром транспорта. «Принято решение возобновить движение по автотрассам в направлении Красной Поляны в прежнем режиме», – приводит ее слова телеграм-канал.