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Был интернет по карточкам, стали мессенджеры по паспорту: Правительство России изменило правила пользования мессенджерами

В следующем году россияне смогут пользоваться месенджерами только после подтверждения паспортных данных

Фото: Global Look Press

В России с 1 марта 2022 года мессенджеры будут обязаны при регистрации запрашивать реальный телефонный номер пользователя, а доступ к отправке сообщений будет предоставляться только после того, как оператор подтвердит информацию о владельце данного номера. Об этом говорится в подписанном 20 октября правительством РФ постановлении «Об утверждении Правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями».

«В целях осуществления идентификации абонентский номер, выделенный пользователю сервиса обмена мгновенными сообщениями, предоставляется пользователем сервиса обмена мгновенными сообщениями организатору сервиса обмена мгновенными сообщениями. Для подтверждения абонентского номера организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями предлагает пользователю совершить действия с использованием этого абонентского номера, позволяющие достоверно установить, что сообщенный абонентский номер при регистрации в сервисе обмена мгновенными сообщениями используется пользователем», – указано в новых правилах. 

Обязан будет в течение 20 минут предоставить всю информацию об абоненте из базы данных, то есть сведения из паспорта. Если информация окажется неполной или недостоверной, мессенджер должен отказать пользователю в предоставлении услуг.

В случае же успешной проверки каждому пользователю будет присваиваться уникальный идентификационный код, который необходимо будет обновлять при смене оператора сотовой связи. В случае отказа пользователя от услуг оператора связи, мессенджер должен в течение суток отключить его.

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