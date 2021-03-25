Жители Сосенского поселения, просившие решить проблему с мигрантами, создают группы самообороны

Жительница Коммунарки Татьяна рассказала «Собеседнику», что местные жители создали в телеграм-канале группу «Вежливые люди». По заявкам мужчины и даже целые семьи провожают одиноких женщин и девушек от метро до дома.

– В вечернее время боимся выйти на улицу, помимо того, что они [мигранты] ходят группами, ещё и в нетрезвом состоянии, - говорит Татьяна. – Иногда вечером на асфальте видим лужи крови, неоднократно слышали перестрелку. У нас одно отделение полиции, которое не может охватить все случаи в районе.

За последние полтора месяца в районе случились одно изнасилование и две попытки изнасилования мигрантами. Глава поселения Кирилл Бармашев подтвердил, что жители берут безопасность в свои руки: они создают как легальные отряды дружинников, которые имеют себе удостоверение, так и группы поддержки, провожающие женщин.

– Это тревожный звонок, когда люди берут на себя функции государства, - выразил своё мнение Бармашев.

Напомним, что жители Сосенского поселения Новой Москвы написали Путину письмо, в котором просят навести порядок с мигрантами: их только по официальной статистике проживает в поселении 44%. Мигранты работают на оптовом продовольственном рынке «Фуд Сити», строительном рынке «Славянский базар» и делают ремонты в квартирах новых домов.