«Проценко, ты к другим ребятам обращайся, которые парады, концерты и голосования в пандемию проводят. Что же ты раньше молчал?!»

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко резко раскритиковал людей, планировавших отправиться на отдых в нерабочие дни, объявленные мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Ребята, вы серьёзно? Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице просто возможность сорвать несколько циклов заражений?», - написал медик в своём телеграм-канале.

По его словам, тех, кто хочет побыстрее вернуться к обычной жизни и отменить все ограничения, можно понять по-человечески, но их поведение нельзя принять с точки зрения врача.

«Сегодня в красной зоне в больницах по всей стране идёт самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек и многое встанет на свои места. Пандемия не испарилась, антиваксеры и прочие принципиальные борцы против элементарных мер безопасности вносят свой существенный вклад в развитие эпидситуации», - добавил Проценко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 28 октября по 7 ноября нерабочими и ввёл дополнительные ограничения в этот период. Как пояснил глава города, это необходимо, чтобы сдержать распространение коронавируса. По его словам, сейчас ситуация в столице развивается по самому плохому сценарию.

Увы, но после того, как Проценко стал лицом «Единой России» на выборах в Госдуму, а затем отказался от мандата, отношение к нему у россиян резко поменялось. И в соцсетях это хорошо заметно. Ведь, по сути, Проценко прав, но есть и другая сторона медали…

«Да, Денис, не для того границы в тьму стран открывали чтобы все по курортам разъехались, не для того коды на посещение мероприятий ввели что бы их посещали...» - ироничен читатель.

«Его мнение не интересно, давно потерял репутацию», - отметил москвич.

«Он так рассуждает, как будто вся страна будет отдыхать. Будут только бюджетники, а остальные как ездили на работу, так и продолжат. А отдыхать полетят его несостоявшиеся «коллеги» по Госдуме», - пишет москвич.

«Проценко, ты бы так обращался к ребятам, которые во время пандемии проводят парады, концерты и голосования, и доводят тем самым ситуацию до критической. Что же ты тогда молчал?!» - возмущён пенсионер.

«Проценко нужно сначала бороду сбрить. Никакой профессиональной этики. Говорят маски не работают, когда борода не даёт плотного прилегания...» - обратил внимание медик.

«Хорошо поработали на выборах, теперь и в Хургаду можно», - намекает читатель на то, кто собрался за границу.

«Кому нужна война с ветряными мельницами. Сначала угробили всю медицину, а теперь устроили маски-шоу, все без толку .Одно издевательство», - возмущён житель Санкт-Петербурга.

«Вообще не вижу смысла в масках и всех ограничениях. Если верить этим экстрасенсам, то вирусу, что маска, что чалма - по барабану. Вакцина куда ещё, и то не факт, что спасёт. Как понимать, если вакцинированные попадают в реанимацию? Ох, и дурят нашего брата», - пишет уралец.

«Заболеем ли ковидом или нет, это ещё не известно, а вот детей кормить нечем будет и самим кушать это факт. Голод убьёт быстрее», - рассказали Проценко о локдауне.

«А может, надо было просто от Турции воздержаться, чтоб сейчас собственную экономику подсаживать на каникулы...?» - вспоминает россиянин об открытии границ с курортной страной.