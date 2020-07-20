Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 22:13

«Проценко, ты к другим ребятам обращайся, которые парады, концерты и голосования в пандемию проводят. Что же ты раньше молчал?!»

В сети раскритиковали главврача больницы в Коммунарке

Фото: Агентство "Москва

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко резко раскритиковал людей, планировавших отправиться на отдых в нерабочие дни, объявленные мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Ребята, вы серьёзно? Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице просто возможность сорвать несколько циклов заражений?», - написал медик в своём телеграм-канале.

По его словам, тех, кто хочет побыстрее вернуться к обычной жизни и отменить все ограничения, можно понять по-человечески, но их поведение нельзя принять с точки зрения врача.

«Сегодня в красной зоне в больницах по всей стране идёт самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек и многое встанет на свои места. Пандемия не испарилась, антиваксеры и прочие принципиальные борцы против элементарных мер безопасности вносят свой существенный вклад в развитие эпидситуации», - добавил Проценко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 28 октября по 7 ноября нерабочими и ввёл дополнительные ограничения в этот период. Как пояснил глава города, это необходимо, чтобы сдержать распространение коронавируса. По его словам, сейчас ситуация в столице развивается по самому плохому сценарию.

Увы, но после того, как Проценко стал лицом «Единой России» на выборах в Госдуму, а затем отказался от мандата, отношение к нему у россиян резко поменялось. И в соцсетях это хорошо заметно. Ведь, по сути, Проценко прав, но есть и другая сторона медали…

«Да, Денис, не для того границы в тьму стран открывали чтобы все по курортам разъехались, не для того коды на посещение мероприятий ввели что бы их посещали...» - ироничен читатель.

«Его мнение не интересно, давно потерял репутацию», - отметил москвич.

«Он так рассуждает, как будто вся страна будет отдыхать. Будут только бюджетники, а остальные как ездили на работу, так и продолжат. А отдыхать полетят его несостоявшиеся «коллеги» по Госдуме», - пишет москвич.

«Проценко, ты бы так обращался к ребятам, которые во время пандемии проводят парады, концерты и голосования, и доводят тем самым ситуацию до критической. Что же ты тогда молчал?!» - возмущён пенсионер.

«Проценко нужно сначала бороду сбрить. Никакой профессиональной этики. Говорят маски не работают, когда борода не даёт плотного прилегания...» - обратил внимание медик.

«Хорошо поработали на выборах, теперь и в Хургаду можно», - намекает читатель на то, кто собрался за границу.

«Кому нужна война с ветряными мельницами. Сначала угробили всю медицину, а теперь устроили маски-шоу, все без толку .Одно издевательство», - возмущён житель Санкт-Петербурга.

«Вообще не вижу смысла в масках и всех ограничениях. Если верить этим экстрасенсам, то вирусу, что маска, что чалма - по барабану. Вакцина куда ещё, и то не факт, что спасёт. Как понимать, если вакцинированные попадают в реанимацию? Ох, и дурят нашего брата», - пишет уралец.

«Заболеем ли ковидом или нет, это ещё не известно, а вот детей кормить нечем будет и самим кушать это факт. Голод убьёт быстрее», - рассказали Проценко о локдауне.

«А может, надо было просто от Турции воздержаться, чтоб сейчас собственную экономику подсаживать на каникулы...?» - вспоминает россиянин об открытии границ с курортной страной.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 3 дня назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Расследование 1 день назад

Курортный Роман Татьяны Навки

Расследование 1 неделю назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 1 неделю назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 1 неделю назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 3 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Общество 6 минут назад

Всевидящая лупа СК. Как попасть на личный прием к Александру Бастрыкину

Общество 50 минут назад

«Как обычно – затяните пояски, помогите государству, а оно поможет олигархам?»

Общество 1 час назад

В Черногории освободили бывшего владельца Черкизовского рынка и дали ему политубежище

Общество 1 час назад

Огнестрел в детском онкоцентре, досрочные каникулы, обновлённая ключевая ставка и брошь Набиуллиной: новости к вечеру 22 октября

Общество 2 часа назад

«Мясное вредно – питаемся солнышком, пока оно бесплатно»: в сети отреагировали на повышение цен на колбасу

Общество 2 часа назад

Волгоградец проведёт в колонии 4,5 года за то, что сдал 8 человек в фермерское рабство

Общество 3 часа назад

Восьмилетний школьник получил велосипед за то, что спас друга от педофила

Общество 7 часов назад

Жители Сосенского поселения, просившие решить проблему с мигрантами, создают группы самообороны

Общество 7 часов назад

Главный каскадер России: Поступок Алека Болдуина - это маразм. Он, что, был обдолбанный?

Происшествия 7 часов назад

Массовые отравления контрафактным алкоголем добрались до Москвы

Общество 8 часов назад

Суд признал незаконным отстранение от работы слесаря, отказавшегося прививаться

Недвижимость 8 часов назад

Льготную ипотеку в России теперь можно использовать для покупки частных домов

Общество 8 часов назад

Собянин рассказал, когда ожидается пик заболеваемости в Москве, и пояснил отношение к QR-кодам

Общество 9 часов назад

Производитель экспресс-тестов на ковид заработал за несколько месяцев больше 180 млн рублей

Общество 9 часов назад

Три месяца за реквизит

Происшествия 9 часов назад

«Разрушение» кремлевской стены из-за урагана в Москве попало на видео

Общество 9 часов назад

В Москве в «нерабочие дни» утроят число проверяющих соблюдение масочного режима в транспорте

Общество 9 часов назад

Нерентабельные дети: Как уничтожают РДКБ – единственный в России уникальный центр помощи малышам

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика