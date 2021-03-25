Олег Шеин про новый карантин: Помощь опять получит меньшинство

-Насколько сейчас оправдано введение ограничений?

- В Европе, где еще недавно бушевал коронавирус, сейчас все проходит намного легче. Есть несколько стран, которые представляют исключение - это Литва, Россия. Мы бьем отрицательные рекорды даже по сравнению с ведущими волнами ковида. Смертность достигла тысячи человек - это более, чем много. Поэтому мероприятия необходимы, но вот может ли сработать введение нерабочих дней. Думаю, что нет. Идея тотальных карантинных мероприятий была крайне востребована весной прошлого года - в мае. Мы все вышли из Советского Союза, и знаем, как бы это было сделано в СССР - перекрыли бы границу, никто бы никуда не ходил, а через полмесяца, если кто приезжает из зарубежа - неважно, простой турист или глава департамента корпорации Газпром - человек садится на несколько недель в карантин. Прошлой весной это сделано не было.

- Можно заключить, что вакцинация провалена?

- Шаги по вакцинированию были предприняты правильно. Но здесь нужны позитивные меры - не запретительные, а наоборот, поощряющие. Перед нами есть пример соседних стран - той же Франции, где эпидемия не то что преодолена, она везде сохраняется, но очень локализована, и страна может нормально жить.

У нас нет системы: сначала вводим режим нерабочих дней, потом отменяем, через полгода опять вводим. В России борьба с эпидемиями всегда носила образцовый характер, у нас есть глубокие традиции борьбы с эпидемиями. Но к сожалению, все это оказалось невостребованным.

-Надолго ли сейчас запреты?

- Я думаю, никто сейчас понятия не имеет. Проблема не в том, что вводятся ограничения, а а том, что они выглядят как импульсивные решения: пошла волна - гайки зажмем. В этом нет системности. В Астрахани в 1971 году была вспышка холеры, город закрыли на месяц, но в итоге на большой город скончались 32 человека, количество заболевших не превысило 1 тысячи человек на население 400 тысяч человек.

- Многие сейчас обсуждают, кто заплатит за карантинный "банкет", который больно бьет по кошельку людей и бизнеса, в основном - малого?

- Как и в первый раз, за карантин опять расплатится малый бизнес и простые граждане. Бизнесу частично помогли закрыть зарплату работникам. В прошлом году это уже делали. Но при этом было сказано : мы вам отсрочим налоги. Это что такое вообще? То есть людям запретили работать, но налоги все равно надо платить, просто не сейчас, а чуть позже. А если мы еще вспомним историю с ОКВЭДом - это общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Там же не все получили послабления, а по некоему списку в соотвествиии с ОКВЭДом. Но ОКВЭД и реальная работа не всегда совпадали, предприниматели воспринимали его как некую условность и вписывали туда более широкие направления. Например, если человек реально продавал продукты, но в ОКВЭД записал себе еще что нибудь, ему на этом основании отказывали. По оценкам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, доля мелких предпринимателей, которые смогли воспользоваться мерами господдержки, не превысила 20 процентов - то есть только один из пяти, а остальные в это прокрустово ложе просто не сумели вписаться. И в этот раз, скорее всего, помощь получит меньшинство.