Минобрнауки предложило вузам два варианта обучения в «нерабочие дни»

Либо вузы полностью переходят на дистанционный формат работы, либо обеспечивают студентам условия для самостоятельного изучения материала — эти два сценария министр образования и науки Валерий Фальков предложил университетам на выбор на период «нерабочих дней» (с 30, либо с 23 октября по 7 ноября). В любом случае, об очном обучении пока речи не идет.

«В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий», — приводит его слова пресс-служба Минобрнауки.

Глава ведомства также отметил, что при выборе самостоятельной работы для студентов на вуз ложится ответственность обеспечить их всеми необходимыми методическими материалами, а затем провести обязательную проверку того, как учащиеся усвоили изученное.

Также министр призвал вакцинироваться, отметив, что это «лучшее средство» для защиты от болезни.