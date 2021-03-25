Столичный суд запретил продажу смартфонов Samsung в России

Корейской компании Samsung Electronics и ее российской «дочке» запретили ввоз в Россию и продажу более 60 моделей смартфонов, в том числе новейшего Samsung Galaxy Z Flip. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы в рамках патентного дела, сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, нельзя ввозить, предлагать к продаже, продавать и хранить для этих целей 61 модель смартфона, начиная с Galaxy J5, вышедшего в 2017 году, и заканчивая новейшими Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

Поводом для запрета стало обращение швейцарской Sqwin SA, выступившей против использования в России платежного сервиса Samsung Pay. По версии компании, сервис нарушает ее право на защищенное российским патентом изобретение «Система электронных платежей».

По мнению истца, использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение «Система электронных платежей», которое относится к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца.

Как отмечается, решение первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.