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Россиянка стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике впервые с 2010 года

Анастасия Мельникова завоевала золото, набрав почти 57 баллов по итогам четырех упражнений

Фото: Twitter @gymnastics

На международных соревнованиях в Япония россиянка Ангелина Мельникова завоевала золото по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье, сообщили в пресс-службе чемпионата в Twitter.

Мельникова победила набрав 56,632 балла по итогам упражнений на бревне, разновысоких брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях. Серебро и бронза у американок Лиэнн Вонг (56,340) и Кайлы ди Челло (54,566). Еще одна россиянка Владислава Уразова (53,598) заняла четвертое место.

Как отмечается, до этого представительницы России выигрывали золото мирового первенства в женском многоборье в 2010 году, тогда чемпионкой мира в этой дисциплине стала Алия Мустафина.

Ангелине Мельниковой 21 год, на Олимпиаде-2020 в Токио она завоевала золото в командных соревнованиях, стала бронзовым призером в личном многоборье и вольных упражнениях.

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