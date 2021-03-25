Россиянка стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике впервые с 2010 года
Анастасия Мельникова завоевала золото, набрав почти 57 баллов по итогам четырех упражнений
На международных соревнованиях в Япония россиянка Ангелина Мельникова завоевала золото по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье, сообщили в пресс-службе чемпионата в Twitter.
Мельникова победила набрав 56,632 балла по итогам упражнений на бревне, разновысоких брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях. Серебро и бронза у американок Лиэнн Вонг (56,340) и Кайлы ди Челло (54,566). Еще одна россиянка Владислава Уразова (53,598) заняла четвертое место.
The #Kitakyushu2021 Women's All-Around podium!— FIG (@gymnastics) October 21, 2021
🥇 Angelina Melnikova (RGF) 56.632
🥈 Leanne Wong 🇺🇸 56.340
🥉 Kayla di Cello 🇺🇸 54.566
Full results > https://t.co/BX7x99jefB#GWC2021 #Gymnastics pic.twitter.com/ZFLfh1kgsF
Как отмечается, до этого представительницы России выигрывали золото мирового первенства в женском многоборье в 2010 году, тогда чемпионкой мира в этой дисциплине стала Алия Мустафина.
Ангелине Мельниковой 21 год, на Олимпиаде-2020 в Токио она завоевала золото в командных соревнованиях, стала бронзовым призером в личном многоборье и вольных упражнениях.
Happy Women's All-Around Final Day! 🥳 A new world champion will be crowned tonight...but who will it be? Angelina Melnikova (RGF) led the qualification round with 57.065, giving her a cushion of more than a point over Leanne Wong 🇺🇸. Here she is on Beam. #Ktakyushu2021 #GWC2021 pic.twitter.com/blcj1w3g8u— FIG (@gymnastics) October 21, 2021