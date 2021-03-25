Россиянка стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике впервые с 2010 года

На международных соревнованиях в Япония россиянка Ангелина Мельникова завоевала золото по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье, сообщили в пресс-службе чемпионата в Twitter.

Мельникова победила набрав 56,632 балла по итогам упражнений на бревне, разновысоких брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях. Серебро и бронза у американок Лиэнн Вонг (56,340) и Кайлы ди Челло (54,566). Еще одна россиянка Владислава Уразова (53,598) заняла четвертое место.