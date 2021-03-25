Государственные RT и ТАСС оказались в числе СМИ с иностранным финансированием

Роскомнадзор опубликовал список СМИ, получавших в третьем квартале 2021 года иностранное финансирование, в списке оказались принадлежащие государству ТАСС, RT и «Матч ТВ».

Всего в перечень вошли несколько десятков средств массовой информации, а также порядка 50 холдингов, получавших деньги из иностранных источников. Среди крупнейших холдингов - АО «Бизнес Ньюс Медиа», которому принадлежит газета «Ведомости»; АО «Информационное агентство Интерфакс»; АО «Коммерсантъ», включающее в себя одноименную газету и несколько приложений; различные подразделение агентства «Интерфакс»; АО «Издательский дом «Бурда»; ЗАО «Издательский дом «Новая газета»; ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия» (среди одноименного телеканала владеет каналами FOX, Nat Geo Wild, National Geographic); телеканалы СТС и "ЧЕ".

Также в список вошли холдинги, так и или иначе принадлежащие государству. Среди них - АНО «ТВ-Новости» (владеет телеканалом RT и его версиями на разных языках), ООО «Национальный спортивный телеканал» (ему принадлежит «Матч ТВ» и другие крупные спортивные каналы); ФГУП «ИТАР-ТАСС» (владеет агентством ТАСС).

Среди СМИ с иностранным финансированием, по данным Роскомнадзора, - «Кавказский узел», «Версия», телеканал NHK.

При этом в перечне не оказалось телеканала «Дождь» (уже признан иноагентом).

Одновременно Минцифры подготовило поправки, в соответствии с которыми государственным СМИ позволят не сообщать об иностранном финансировании. Изменения предлагается внести в закон о СМИ. Сейчас это разрешается представительствам иностранных медиа, которые работают в России с разрешения МИД, а также СМИ, созданным в рамках российских международных договоров.