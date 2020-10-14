«Все начнется не с Москвы»: Гусий прокомментировал введение нерабочих дней в России

Вообще, о том, что после парламентских выборов российские власти примутся вовсю «закручивать гайки» во всем, что касается «ковидных» ограничений, неискушенная общественность и куда более искушенные эксперты говорили еще в конце лета. Дескать, федеральный центр ослабил «хватку», стараясь не провоцировать открытый конфликт с населением, читай - «избирателем», но после того, как минует единый день голосования и приемлемый результат для партии власти будет добыт, стоит ожидать целого потока весьма раздражительных для населения мер.

Впрочем, всерьез обвинять власти в том, что они ведут почти открытую дискуссию о том, кого и насколько «закрыть», сложно. Рост заболеваемости и смертности на фоне недостаточно высоких темпов вакцинации практически не оставляют федеральному центру пространства для маневров, а потому выходить из ситуации приходится в том числе и через столь раздражительные для большинства граждан меры.

Причем, в этот раз, похоже, в Кремле даже не опасаются вызвать удар на себя, а потому не только делегируют властям регионов соответствующие полномочия, отмалчиваясь и избегая резких «движений», как это было в последний год, но еще и демонстрируют готовность действовать. Так, российский президент Владимир Путин недавно объявил первую неделю ноября общероссийскими выходными днями из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Между тем, в экспертных кругах после этого заговорили не только о последствиях длительных выходных, но и о том, каким образом власти на местах будут решать главную задачу – необходимость удержать людей дома. К примеру, как отмечает российский журналист Андрей Гусий, наибольшую интригу в сложившейся ситуации представляет то, какие из слухов о закрытии бизнеса и торговых центров в разных регионах страны, оправдаются. Причем, таких слухов и инсайдов в последние дни появилось очень много.

«Ожидаемая неожиданность», - именно так журналист озаглавил пост в своем авторском Telegram-канале, рассуждая на тему предстоящих общероссийских выходных.

«С одной стороны, может показаться, что федеральный центр решил взять на себя весь негатив по введению общероссийских выходных, но это не совсем так. Ключевой удар все равно придется на регионы.

Разумеется, люди не станут сидеть всю неделю дома (или 2-3 недели, тут уже как пойдет).

Региональным властям при этом придется принимать дополнительные меры, чтобы после такого общероссийского длительного отдыха не было нового всплеска заболеваемости. В данном разрезе довольно разумными кажутся инсайды о возможном усилении ограничительных мер или даже о закрытии части бизнеса на местах.

По уже имеющейся традиции 2020 года, все это начнется не с Москвы, откуда уже поступила информация о возможном закрытии торговых центров. В Крыму, например, заговорили о закрытии музеев, но думаю – в кафе и гостиницах людей заметно больше. Будут похожие решения и в других субъектах.

В общем, интересно, какие именно решения будут приниматься региональными властями по итогу заявления российского президента Владимира Путина. Вроде бы и нет общефедерального локдауна, но на местах он вроде как и есть», - пишет Гусий.