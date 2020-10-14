«У властей просто нет другого выхода»: россиянам прочат новый локдаун

Новый «ковидный» сезон в России можно считать полноправно наступившим, равно как и очередную волну заболевания. Об этом свидетельствует буквально всё. И статистика по новым выявленным случаям заражения, и смертность, которая в последние дни устанавливает новые максимумы за весь период пандемии.

И, разумеется, на фоне обострения эпидемиологической ситуации из регионов начали поступать тревожные известия о том, что местные системы здравоохранения с трудом справляются с наплывом пациентов. Так, по данным аппарата полномочного представителя президента России в Уральском Федеральном Округе, в регионе осталось всего 7% свободных больничных коек для пациентов с COVID-19.

Не лучше ситуация и в Тюменской области, где коечный фонд заполнен на 92%, о чем ранее сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Похожие проблемы фиксируются и в Воронежской области, где региональный депздрав рапортует о заполненности коечного фонда на 94%. А в Орловской области ситуация, и вовсе, критическая. По словам главы региона Андрея Клычкова, в области вообще не осталось свободных коек для приёма «ковидных» больных.

Между тем как отмечает российский политконсультант Ярослав Игнатовский, столь негативный фон формируется из-за того, что регионы в очередной раз проваливают борьбу с ковидом, хотя за более чем полтора года пандемии уже должны были наработать соответствующий опыт и подходить к новому всплеску заболевания во всеоружии.

И в сложившихся обстоятельствах, убеждён специалист, у федерального центра не остаётся иного выхода, кроме как брать ситуацию в свои руки. Поэтому, подчёркивает Игнатовский, объявленные недавно Путиным общероссийские выходные с 30 октября по 7 ноября – это лишь начало применения властями имеющихся в их распоряжении механизмов. А в будущем, убеждён он, страну ожидает новый локдаун.

«С приходом очередной волны коронавируса стало ясно, что многие российские регионы попросту не проводят работу над ошибками после прошлых пиков заболеваемости. Вот уже полтора года вся страна живёт в принципиально новой «ковидной» реальности, но каждый всплеск заболевания сопровождается новостями о критической загруженности коечного фонда и нехватке мест в больницах для больных с коронавирусом.

Казалось бы, о сезонном характере коронавирусной инфекции неоднократно предупреждали многие специалисты, на с приходом каждой осени и весны мы снова наблюдаем за тем, как региональные системы общественного здравоохранения откровенно надрываются и не могут справиться с возросшей нагрузкой.

А это значит, что региональные власти не справляются с переданными им полномочиями. Разумеется, вирус мутирует и становится ещё более агрессивным, но ведь и об этом давно известно.

В сложившейся ситуации у властей просто нет другого выхода, кроме как установить над всем ручное управление и прибегнуть к такому инструменту – как локдаун, который, разумеется, нанесёт очередной удар по финансовому положению бизнеса и простых граждан. Разумеется, отразится все это и на репутации власти. Между тем, без этой меры просто не обойтись, она нужна, чтобы растянуть новый пик заболеваемости и снизить нагрузку на медицинский сектор и врачей», - пишет эксперт в своём авторском Telegram-канале.