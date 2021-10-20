Сыгравший Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе» актер Виктор Евграфов умер в возрасте 73 лет

Заслуженный артист России, актер Виктор Евграфов, сыгравший знаменитого злодея Мориарти в советском фильме про Шерлока Холмса, скончался в возрасте 73 лет, сообщила киностудия «Самарафильм».

«Умер Виктор Иванович Евграфов – самый главный Мориарти мирового кинематографа. Поверить в это невозможно! Только вчера он позвонил, просил связаться с Самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы. Виктор Иванович восстанавливался после «короны», – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, артист скончался из-за оторвавшегося тромба. Предположительно, его похоронят на «Аллее актёров» самарского городского кладбища.

Сериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», в котором Евграфов исполнил одну из главных ролей, снимался на студии «Ленфильм» в 1979 – 1986 годах.

Виктор Евграфов работал в театре, снимался в кино. Всего в его фильмографии больше 30 работ. Последнее время он жил в Самаре и являлся мастером Студии исторического трюка «Коловрат» города Тольятти. За пять лет работы студии Виктор подготовил пятнадцать каскадёров, провёл одну эстрадно-трюковую программу и бесчисленное количество показательных выступлений в Самарской области и за её пределами.