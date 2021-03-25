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«Не пощадят никого»: Гращенков о новых планах Собянина

Политолог отмечает, что самое интересное только впереди

Фото: АГН "Москва"

Мэр Москвы Сергей Собянин, как и ожидали многие эксперты перед парламентскими выборами, где партии власти, которую Сергей Семенович и представлял в столичном регионе, во что бы то ни стало необходимо было «давать результат», был вынужден немного поумерить свои аппетиты во всем, что касается принуждения граждан к разного рода «ковидным» нормам. Впрочем, выборы давно миновали, необходимый результат достигнут, а потому теперь руки у столичной администрации развязаны, и она вполне может вернуться к уже неоднократно опробованной тактике закручивания гаек.

Так, ранее стало известно, что уже с 25 октября 2021 года жители столицы в возрасте 60 и более лет, а также те, кто имеет хронические заболевания, должны соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства. Исключение, что вполне ожидаемо, делается только для тех, кто в течение последних шести месяцев перенес заболевание или вакцинировался. Достанется и бизнесу. Ведь с той же даты всем московским работодателям предписано перевести треть своего штата на удаленный режим работы. Причем, сотрудников в возрасте от 60 лет необходимо переводить на дистанционку в полном составе. Наконец, предприятиям сферы услуг предписано обеспечить вакцинацию своих сотрудников в количестве не менее 80% от общего штата.

Впрочем, описанные ограничения, как отмечают некоторые эксперты, пока рано называть жесткими. Отмечается, что самое интересное только впереди. К примеру, как утверждает известный российский политолог Илья Гращенков, активизация столичных властей на указанном поприще может свидетельствовать о том, что Сергей Собянин начинает свою предвыборную кампанию, в рамках которой Москву, и вовсе, ожидает тотальный локдаун.

«Собянин начал свою предвыборную кампанию? Ну что же, зашел с козырей. Поговаривают, что в Москве с 30 октября по 7 ноября будет введет тотальный локдаун. Не пощадят никого, даже вакцинированных. Будут закрыты торговые центры, рестораны, запретят все массовые мероприятия», – пишет политолог в своем авторском Telegram-канале.
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