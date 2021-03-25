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«Голикова, за чей счет снова «банкет»?» В сети возмущены заявлением вице-премьера

Россияне уверены, что инициатива Голиковой о «нерабочих днях» с 30 октября по 7 ноября, опять ударит по их карманам

Фото: Global Look Press

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой ввести с 30 октября по 7 ноября «нерабочие дни».

«При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года», - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Голикова также предложила работодателям перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на месяц на удаленку.

После ноябрьских выходных регионам следует «аккуратно открывать» отрасли после нерабочих дней, добавила вице-премьер. Они могут сами принять решение о том, чтобы отправить неработающих и невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию.

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил обобщить все инициативы и доложить о них на совещании у президента.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что президент «пока не планирует специального обращения к россиянам в связи с коронавирусом».

Инициатива Голиковой вызвала гнев россиян в соцсетях. Потому что все знают, что «нерабочие дни» ударят по карманам бизнеса и простых людей.

«Голикова, а кушать мы что будем? Бананы?» - уточнил у вице-премьера читатель.

«Бананы? Не слишком ли жирно? Хлеб, картошка, макарошки и чаек», - началась дискуссия по этому поводу.

«Картошка? Хм... По нынешнем ценам на картошку, бананы выгоднее получаются», - возразил россияинн.

«Так бананы нынче все же тоже не бесплатны как бы… Так что воздухом питаться придется, батенька, воздухом…» - пришли к печальному выводу люди.

«Там, где Голикова - быть беде. Только у нас после провала реформы здравоохранения человек может возглавить штаб по борьбе с КОВИДом. Это поразительно!» - в шоке медик.

«Уж если объявлять карантин, то и рейсы, где тепло, и за границу на этот период ограничить, а то ринутся все в Сочи на море», - предлагает читатель.

«Я так понимаю, все выходные правительство будет кормить мою семью?» - уточняет у Голиковой москвич.

«Видно, уже устали от работы в новой думе, пора съездить отдохнуть, пока «там» ещё тепло и комфортно», - предполагает, для чего «нерабочие дни» петербуржец.

«Что-то не припомню «вопли» об ужасающей опасности ни во время праздника в Питере, ни во время церковных шествий, ни во время выборов. И никто не запрещал, вспоминая низкий процент привитых, посещать, толпиться, а также почти массово ехать к этим местам скоплений. Ах, да, это другое...» - ироничен экономист.

«Еще от прошлых запретов не оправились, государство НИЧЕМ не помогло и снова та же фигня!» - возмущается бизнесмен.

«Пусть Голикова заплатит мне налоги, аренду, выдаст зарплату моим сотрудникам и мне, и мы пойдем на каникулы. А то за чей счет банкет? Чем платить людям? На что жить?» - звучит крик от предпринимателя.

«Вы что шутите? В Москве открыли авиасообщение с курортами... Это ли не издевка над народом России? Вместо настоящего локдауна с соответствующими выплатами мы открываем туры на курорты!» - возмущен пенсионер.

«C зарплатой в 500 тысяч рублей в месяц они могут себе позволить не работать. А остальные должны сдохнуть?» - не понимает тракторист.

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