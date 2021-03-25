Видео: В столице идет первый снег
Максимальная температура в городе сегодня составит 4-6 градуса тепла
В Москве 19 октября пошел первый за эту осень снег, об этом сообщил телеведущий и метеоролог Евгений Тишковец на своем Youtube-канале.
Метеоролог выложил видео, на котором он заснял из окна идущий вместе с дождем снег. По словам Тишковца, сейчас видно, как к дождю примешиваются достаточно значимые мокрые снежинки.
В каком именно районе столицы это снято телеведущий не уточнил.
Ранее портал «Метеоновости» сообщил о том, что в столице сегодня облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Максимальная температура в городе составит 4-6 градуса тепла, по области прогнозируют 4-9. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха – около 70 %.