Видео: В столице идет первый снег

В Москве 19 октября пошел первый за эту осень снег, об этом сообщил телеведущий и метеоролог Евгений Тишковец на своем Youtube-канале.

Метеоролог выложил видео, на котором он заснял из окна идущий вместе с дождем снег. По словам Тишковца, сейчас видно, как к дождю примешиваются достаточно значимые мокрые снежинки.