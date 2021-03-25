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«Решение от безысходности»: Алексашенко заявил о катастрофической ситуации с COVID-19 в России

Он отметил, что ведение нерабочих дней по всей стране с точки зрения эпидемии является бессмысленным шагом

Фото: АГН "Москва"

В России наблюдается катастрофическая ситуация с коронавирусом в России, а введение нерабочих дней по всей стране с точки зрения эпидемии является бессмысленным шагом. Такое заявление в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сделал экономист Сергей Алексашенко, комментируя новые антиковидные ограничения.

Он отметил, что некоторые представители власти решили просто отреагировать, так как это сделать необходимо, а что будет дальше, «пусть решает Владимир Путин».

– Ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ катастрофическая. Страна занимает уверенное первое место по количеству ежедневных смертей, опережая Соединённые штаты. Не получается ровным счётом ничего: число заболевших растёт, количество смертей – тоже. Никакого спада не наблюдается. В Москве резкий рост заболевших.

Все это значит только одно: все принятые ранее решения повлияли лишь на временные улучшения. Если говорить о действиях правительства, то можно описать всё фразой «мне с вас смешно», потому что нерабочие дни продолжительностью в 7-8 дней никакого эффекта не дадут, с точки зрения борьбы с эпидемией это бессмысленно.

Решение это по большей части от безысходности.

Такая нормальная бюрократическая позиция – главное, что мы отреагировали, а то, что это ни на что не повлияло, пусть Владимир Путин сам решает, что делать», – отметил Алексашенко.

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