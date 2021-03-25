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Медведи оказались крайними: в Челябинске экс-сотрудник зоопарка отравил медведей мышьяком, обидевшись на увольнение

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за сметь двух животных

Фото: Global Look Press

Замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков сообщил о результатах экспертизы по факту отравления двух медведей в зоопарке регионального центра. 

Выяснилось, что оба животных оказались отравлены мышьяком, передаёт «РИА Новости». РЕН ТВ уточняет, что яд могли подмешать в фарш, предназначенный для кормления медведей. Животные скончались 23 сентября.

Городское управление МВД задержало подозреваемого – 32-летнего местного жителя, бывшего сотрудника зоопарка. Предполагается, что он отравил животных, обидевшись на увольнение.

Против мужчины возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги: #животные

Рубрика: Общество

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