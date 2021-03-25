«Любимый зять» из видео про тёщу, которая «бежит с огорода пить пиво», оказался в розыске по делу об убийстве и грабеже
Также подозреваемый 44-летний тиктокер в апреле открыл стрельбу по полицейским, которым отказался предъявить паспорт
44-летний кубанец, звезда ТикТока Алексей Щетинин объявлен в розыск по делу об убийстве, грабеже, налёте на частный дом, кражах и стрельбе по полицейским. Щетинин в Рунете больше известен как «любимый зять» из ролика харизматичной тёщи, что «бежит с огорода», чтобы пить с ним пиво.
Как пишет канал «Вести», утром 19 октября сотрудники Росгвардии не смогли обнаружить Щетинина дома в поселке Ильич. Близкие тоже не смогли уточнить местоположение мужчины.
По данным Baza, в ориентировке на подозреваемого уточняется, что мужчина вооружён и опасен. Последнее преступление, в котором его подозревают, было совершено 24 сентября, когда он избил и ограбил жителя поселка Гарькуши. А в декабре прошлого года Щетинин застрелил пенсионера в станице Ахтанизовской и украл из его дома украшения, подозревает следствие.
Также известно, что в апреле 2021 года мужчина отказался предоставить полицейским паспорт под Анапой, выстрелил в их сторону несколько раз и скрылся.
Щетинин также снимался в юмористических видео в ТикТок-аккаунте супруги. Тёща «любимого зятя» на личной странице в ТикТок отказалась поддержать родственника, заявив: «За что боролись, на то и напоролись».