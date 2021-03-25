«Любимый зять» из видео про тёщу, которая «бежит с огорода пить пиво», оказался в розыске по делу об убийстве и грабеже

Как пишет канал «Вести», утром 19 октября сотрудники Росгвардии не смогли обнаружить Щетинина дома в поселке Ильич. Близкие тоже не смогли уточнить местоположение мужчины.

По данным Baza, в ориентировке на подозреваемого уточняется, что мужчина вооружён и опасен. Последнее преступление, в котором его подозревают, было совершено 24 сентября, когда он избил и ограбил жителя поселка Гарькуши. А в декабре прошлого года Щетинин застрелил пенсионера в станице Ахтанизовской и украл из его дома украшения, подозревает следствие.

Также известно, что в апреле 2021 года мужчина отказался предоставить полицейским паспорт под Анапой, выстрелил в их сторону несколько раз и скрылся.

Щетинин также снимался в юмористических видео в ТикТок-аккаунте супруги. Тёща «любимого зятя» на личной странице в ТикТок отказалась поддержать родственника, заявив: «За что боролись, на то и напоролись».