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«Любимый зять» из видео про тёщу, которая «бежит с огорода пить пиво», оказался в розыске по делу об убийстве и грабеже

Также подозреваемый 44-летний тиктокер в апреле открыл стрельбу по полицейским, которым отказался предъявить паспорт

Фото: скриншот TikTok @_filon_y, Tg-канал Baza

44-летний кубанец, звезда ТикТока Алексей Щетинин объявлен в розыск по делу об убийстве, грабеже, налёте на частный дом, кражах и стрельбе по полицейским. Щетинин в Рунете больше известен как «любимый зять» из ролика харизматичной тёщи, что «бежит с огорода», чтобы пить с ним пиво.

Как пишет канал «Вести», утром 19 октября сотрудники Росгвардии не смогли обнаружить Щетинина дома в поселке Ильич. Близкие тоже не смогли уточнить местоположение мужчины.

По данным Baza, в ориентировке на подозреваемого уточняется, что мужчина вооружён и опасен. Последнее преступление, в котором его подозревают, было совершено 24 сентября, когда он избил и ограбил жителя поселка Гарькуши. А в декабре прошлого года Щетинин застрелил пенсионера в станице Ахтанизовской и украл из его дома украшения, подозревает следствие.

Также известно, что в апреле 2021 года мужчина отказался предоставить полицейским паспорт под Анапой, выстрелил в их сторону несколько раз и скрылся.

Щетинин также снимался в юмористических видео в ТикТок-аккаунте супруги. Тёща «любимого зятя» на личной странице в ТикТок отказалась поддержать родственника, заявив: «За что боролись, на то и напоролись».

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