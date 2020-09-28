Федор Емельяненко призвал запрещать фрик-бои вроде поединка Милонова и Джигурды

Российский боец Федор Емельяненко выступил против проведения «фрик-боев» и призвал запрещать их с помощью прокуратуры и законодательства. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Я бился в тяжелой весовой категории, свыше 93 кг, дальше ограничений не было. Здесь неправильно сравнивать, против меня выходили профессионалы. Сейчас делают шоу, привлекают внимание не два профессионала, а непонятно кто. Здесь необходимо наводить порядок», – заявил Федор в ответ на вопрос о «фрик-боях», в которых он якобы участвовал.

По словам бойца, различные федерации должны включаться и запрещать такие бои.

«Через прокуратуру это должно работать, на законодательном уровне этот вопрос нужно решить. Когда я возглавлял Союз (ММА России – прим. ред.), мы включались и общались с руководством разных лиг, просили, требовали, чтобы не ставили бойцов даже разного уровня», – подчеркнул Емельяненко.

Он добавил, что раньше такого «форменного безобразия», как сейчас, не было.

Ранее в Союзе ММА России заявили, что намерены защитить вид спорта от фрик-боев наподобие схватки между Никитой Джигурдой и Виталием Милоновым.

«Считаю, что фрик-бои и так называемые поп-ММА не развивают, а позорят ММА, привносят неправильные ценности в наш вид спорта. Это нежелательный опыт, и мы в Союзе ММА России не поддерживаем начинания, которые в прямом смысле дискредитируют наш вид спорта», – заявил президент Союза ММА России.