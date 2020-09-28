Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:41

Федор Емельяненко призвал запрещать фрик-бои вроде поединка Милонова и Джигурды

Ранее в Союзе ММА России заявили, что намерены защитить вид спорта от подобных боев

Фото: Global Look Press

Российский боец Федор Емельяненко выступил против проведения «фрик-боев» и призвал запрещать их с помощью прокуратуры и законодательства. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Я бился в тяжелой весовой категории, свыше 93 кг, дальше ограничений не было. Здесь неправильно сравнивать, против меня выходили профессионалы. Сейчас делают шоу, привлекают внимание не два профессионала, а непонятно кто. Здесь необходимо наводить порядок», – заявил Федор в ответ на вопрос о «фрик-боях», в которых он якобы участвовал. 

По словам бойца, различные федерации должны включаться и запрещать такие бои. 

«Через прокуратуру это должно работать, на законодательном уровне этот вопрос нужно решить. Когда я возглавлял Союз (ММА России – прим. ред.), мы включались и общались с руководством разных лиг, просили, требовали, чтобы не ставили бойцов даже разного уровня», – подчеркнул Емельяненко. 

Он добавил, что раньше такого «форменного безобразия», как сейчас, не было. 

Ранее в Союзе ММА России заявили, что намерены защитить вид спорта от фрик-боев наподобие схватки между Никитой Джигурдой и Виталием Милоновым.

«Считаю, что фрик-бои и так называемые поп-ММА не развивают, а позорят ММА, привносят неправильные ценности в наш вид спорта. Это нежелательный опыт, и мы в Союзе ММА России не поддерживаем начинания, которые в прямом смысле дискредитируют наш вид спорта», – заявил президент Союза ММА России. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Шоу-бизнес 6 дней назад

Николай Басков: «В душе я мальчик!»

Расследование 5 дней назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 6 дней назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 1 неделю назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Политика 18 минут назад

«Раскованный, стремится к независимости»: Навальный опубликовал характеристику от тюремного психолога

Общество 44 минуты назад

В Вологде нашли тело пропавшей два дня назад школьницы, подозреваемая в ее убийстве состоит на учете в ПНД

Политика 57 минут назад

Депутат от «Новых людей» в Омске выступил против выборов мэра. Партия обещала вернуть их

Политика 1 час назад

«Зачем Медведев написал статью об Украине»

Общество 2 часа назад

Бизнес не виноват, что власти провалили вакцинацию: Кинотеатры ответили на QR-коды

Общество 2 часа назад

Тольяттихимбанк перестал быть криминальным «общаком»

Политика 2 часа назад

Дипломатическая война продолжается. НАТО оставит России «открытую дверь» для диалога

Общество 2 часа назад

Вирусологи: четвертая волна COVID-19 в России может пойти на спад в январе

Политика 3 часа назад

Глава МИД Германии назвал Лукашенко «главарем государственной шайки контрабандистов»

Политика 4 часа назад

Главное к 19 октября: МВД проверяет атаку на шелтер, Эрдоган против «горстки победителей войны», QR-коды в Питере

Общество 4 часа назад

Видео: В столице идет первый снег

Общество 5 часов назад

СК объяснил, за что Бастрыкин ругал «понаехавшего с Кубанщины» следователя

Общество 5 часов назад

Агрегаторы такси и сервисы доставки еды ввели сервисный сбор с клиентов

Общество 6 часов назад

В Москве сегодня может выпасть снег, ночью температура опустится ниже нуля

Общество 13 часов назад

В Уфе женщина пыталась найти приёмных родителей сыну через интернет

Общество 13 часов назад

Опущенная маска за ₽5000, политубежище для героя Gulagu.net и снова шутинг: новости к вечеру 18 октября

Дмитрий Быков 13 часов назад

Гражданин, которого мы заслужили: Дмитрий Быков о предложении Киева по обмену Медведчука

Политика 13 часов назад

Главные фигуры на место преемника Путина. Большая игра уже началась

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика