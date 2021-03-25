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Опущенная маска за ₽5000, политубежище для героя Gulagu.net и снова шутинг: новости к вечеру 18 октября

Дайджест событий к окончанию понедельника

Фото: Global Look Press

В Москве начали штрафовать граждан не только за отсутствие маски в общественном месте, но и за её неправильное использование. Об этом сообщила руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова. 

«Маска защищает, когда надета правильно - полностью закрывает нос и рот. Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают её. Контролёр вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания»

, – заявила глава унитарного предприятия в разговоре с ТАСС.

Власти Петербурга тем временем объявляют, что спустя почти две недели (с 1 ноября) вводят QR-коды для посещения общественных мест, где собираются более 40 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале вице-губернатора. И почти через месяц QR-коды станут обязательными для фитнес-центров, театров, цирков и т.п. Ведь эпидемия, пик заболеваемости и смертности – самое время, чтобы строить планы на отдалённую перспективу.

Сергей Савельев, главный информатор правозащитного проекта Gulagu.net, благополучно прошёл через процедуру запроса политического убежища во Франции. Также Сергей передал правозащитникам ещё один жёсткий диск с документами и видеозаписями пыток, которые практикуются в российских колониях. Создатель движения Владимир Осечкин анонсировал возбуждение ещё нескольких уголовных дел по фактам пыток в пенитенциарной системе России. 

В посёлке Сарс Пермской области шестиклассник пришёл в местную школу с отцовским ружьём, дабы устроить стрельбу. Его задержала сотрудница школы. Она уговорила его не устраивать стрельбу и была с ним до приезда полиции.

В Казани сотрудница фонда «Благие дела» сообщила, что силовики ворвались в кризисный центр для женщин, сбежавших от домашнего насилия. Из центра забрали двух клиенток НКО из Дагестана, которые пытались уйти от семьи, где их насильно собирались выдать замуж, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости»

В мире боевого искусства сегодня два незаурядных кейса. Бойца UFC Конора Макгрегора обвинили в неспортивном поведении. Он беспричинно ударил диджея в ночном клубе. Музыкант намерен подать в суд на звезду смешанных единоборств, а поклонники массово отписываются от его аккаунта в Instagram, упрекая за поступок.

В Союзе ММА России тоже возмущены некоторыми событиями. А именно фрик-боями вроде того, что состоялся между шоуменом Никитой Джигурдой и депутатом Виталием Милоновым. В организации уверены, что такие попытки популяризовать этот вид спорта только дискредитируют его, пишет РБК.

Коротко о других новостях: 

  • Экс-губернатор Хабаровской области Сергей Фургал потребовал, чтобы его судила коллегия присяжных
  • Нижегородский суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией
  • В Подмосковье два врача продали более тысячи сертификатов о вакцинации людям, которые фактически не получали прививку от коронавируса 
  • Всеволожское управление СКР выступило в поддержку 26-летнего следователя, которого глава ведомства Александр Бастрыкин оскорбил и уволил из-за того, что его работа не понравилась заявительнице

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Рубрика: Общество

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