Сергей Фургал требует судить его с коллегией присяжных

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет настаивать на том, чтобы суд в отношении него проводился с участием коллегии присяжных заседателей.

–Только что Сергей Иванович подписал протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела. Он настаивает на своей невиновности и заявил о том, чтобы судебный процесс проходил с участием коллегии присяжных заседателей, – заявил адвокат Фургала Михаил Карапетян.

До 15 октября защитники политика и он сам должны были ознакомиться с материалами дела, которое насчитывает более 70 томов, передаёт ТАСС.

Как сообщает телеграм-канал «Штаб Фургала» со ссылкой на брата политика, на этой неделе начнутся допросы Сергея Фургала по экономическим преступлениям, связанным с заводом «Амурсталь».

Ранее в Сеть слили телефонный разговор сестры Фургала Галины с сенатором от Хабаровского края Еленой Грешняковой. Галина в этой записи заявляла, что недовольна назначением Ивана Пиляева депутатом Госдумы на место Дегтярёва, который сменил Фургала на посту губернатора после ареста. Сестра Фургала вела выборную кампанию Пиляева весь 2019 год.

Напомним, Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края путём всенародного голосования, но в 2019 году его арестовали, предъявив обвинения по преступлениям, связанным с убийствами предпринимателей. Тогда в Хабаровске начались массовые и продолжительные акции протеста.