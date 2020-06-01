«Плавно подводят к вакцинации детей… Руки прочь!»: в сети обсуждают заявление инфекциониста

Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что появились случаи госпитализации детей в реанимацию после заражения коронавирусом.

«Редкие, еще, слава богу, редкие, но уже и летальные исходы есть», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, какие могут быть противопоказания для иммунизации детей, он отметил, что говорить об этом можно будет лишь после получения заключения Минздрава.

Ранее в министерство от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М». Прививка в случае регистрации препарата будет добровольной, ее будут делать при согласии родителей или законных представителей, сообщал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

Где-то это все мы уже видели… Ах да, перед «добровольно-принудительной» вакцинацией взрослого населения. И понятно, что в соцсетях от такого вброса пришли в бешенство.

«Плавно начинают подводить к вакцинации детей. Мы это уже видели...» - пишет читатель.

«Ну, надо же как то обосновывать грядущую принудительную вакцинацию детей. Руки прочь!» - требует молодая мама.

«Я думаю скоро он расскажет о том, какие случаи у новорожденных. Лечить не умеем, только прививать», - иронизирует студент.

«Ну, вот и за детей взялись. Развязка близка...» - выдохнул пенсионер.

«Никакой конкретики, а, значит, верить ему или нет, опять же каждый решает сам! «Если кто-то, кое-где, у нас порой...» - вот так это звучит», - объясняет медик.

«Да-да-да! Внезапно! И грядущая уколизация тут не причем! О душе бы подумал этот инфекционист!» - призывает читатель.