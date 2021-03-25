«Ну, вот и звоночек к гиперинфляции»: в сети обсуждают повышение размера пособия по уходу за ребенком

Счетная палата в своем заключении «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» отметила, что максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет в России до 31 282 рублей с февраля 2022 года. Сейчас он составляет 29,6 тысячи рублей. Для расширения выплаты из бюджета выделят 169,5 миллиарда рублей.

Кроме того, с 1 февраля 2022-го проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8 процента. Таким образом, оно составит 19 981 рубль.

Пособие по уходу за ребенком - финансовая выплата из федерального и регионального бюджетов на основании поданных в госорган документов о беременности, рождении или усыновлении. Выплачивается ежемесячно до исполнения ребенку полутора лет.

Впрочем, особой радости у россиян в соцсетях после этой новости не замечено…

«Цены на все растут, немного вырастут и пособия. Неплохо, но не фонтан. Хотелось бы более значительных сумм на уход за детьми... Одни памперсы только сколько жрут», - пишет читатель.

«Ну да, вырастет, а заодно многократно вырастут цены, таким способом правительство избавляться от малообеспеченых и бомжей. Они все время так делали начиная с 2003 года», - уверен россиянин.

Представляете?! Целых 50 долларов! Это там, где верхушка получает сотни миллиардов долларов от распродажи ресурсов», - в шоке житель регионов.

«Лучше бы озвучили минимальный порог. Как всегда для красивого слова максимальную сумму называют», - отмечает москвич.

«Ну, что ж, вот и звоночек к гиперинфляции», - предположил экономист.

«Согласен, ждём очередного скачка цен. Ах да, они уже выросли. Но всё равно ещё вырастут, это не предел» - иронизирует студент.

«Уважаемый Президент! Просьба внести поправку в «Конституцию», мнение 99,9% населения страны: пенсионерам – зарплату депутатов, мамам – зарплату министров, депутатам – прожиточный минимум, Есть кто против? Принято единогласно!» - провел референдум в своем комментарии читатель.

«Ну, как я понимаю, это максимальный размер пособия. И даже поверю, что какое-то количество его будет получать. Но нам больше интересует минимальный размер. То есть, ниже какой суммы платить не имеют право?» - не услышал ответ на свой вопрос молодой отец.

«Теперь точно победим бедность!» - иронично уверен пенсионер.

«А реально ничего не вырастет. Инфляция давно все съела», - к сожалению, режет правду-матку напоследок читатель.