Названа стоимость отдыха в Таиланде после возобновления авиасообщения с 9 ноября
Цены будут жгучими, как тайское солнце
С 9 ноября Таиланд открыт для россиян. На Пхукет и в Бангкок будут выполняться регулярные рейсы. До пандемии Азия была доступным осенне-зимним направлением. В какие деньги сейчас после открытия обойдется отдых в Тае?
Туроператоры не спешат формировать туры в Таиланд, в системах бронирования пакетных предложений не найти, и видимо, ждать их в ближайшее время не стоит.
По словам, Мкртчяна, человек, который едет отдыхать на неделю, к такому не готов, российские туристы не будут играть в эту лотерею. Кто может быть заинтересован в возобновлении авиасообщения и полетит в Таиланд, несмотря на все сложности, - это «зимовщики», люди которые проводят зиму в теплых краях.
Цены на авиабилеты Москва-Пхукет кусаются: туда можно улететь «Аэрофлотом» без багажа за 24 тыс. рублей, обратно - за 36 тыс. рублей. Плюс ПЦР-тесты — 35. тыс рублей на двоих, плюс проживание в отеле из списка разрешенных: королевском — 60 тыс. рублей на двоих, страховка — 4 тыс. на двоих и цена отдыха приближается к 200 тыс. рублей на двоих.