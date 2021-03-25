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Названа стоимость отдыха в Таиланде после возобновления авиасообщения с 9 ноября

Цены будут жгучими, как тайское солнце

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Фото: @Pixabay

С 9 ноября Таиланд открыт для россиян. На Пхукет и в Бангкок будут выполняться регулярные рейсы. До пандемии Азия была доступным осенне-зимним направлением. В какие деньги сейчас после открытия обойдется отдых в Тае?

Туроператоры не спешат формировать туры в Таиланд, в системах бронирования пакетных предложений не найти, и видимо, ждать их в ближайшее время не стоит.

-Таиланд открывается для российских туристов только на бумаге, - объясняет эксперт туристического рынка, директор сети турагенств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. - Пока никто не собирается формировать туда туры. Есть миллион нюансов, из-за которых мы не ждем туда потока: надо предоставить страховку на 100 тыс долларов, прожить 7 дней в одном отеле и сдать ПЦР-тест, только после отрицательного результата можно продолжать отдых. Страховка стоит порядка 2 тыс. рублей, но эта та еще заморочка. ПЦР-тесты (на Пхукете их нужно сделать два — прим.) стоят по 85 долларов.

По словам, Мкртчяна, человек, который едет отдыхать на неделю, к такому не готов, российские туристы не будут играть в эту лотерею. Кто может быть заинтересован в возобновлении авиасообщения и полетит в Таиланд, несмотря на все сложности, - это «зимовщики», люди которые проводят зиму в теплых краях.

Цены на авиабилеты Москва-Пхукет кусаются: туда можно улететь «Аэрофлотом» без багажа за 24 тыс. рублей, обратно - за 36 тыс. рублей. Плюс ПЦР-тесты — 35. тыс рублей на двоих, плюс проживание в отеле из списка разрешенных: королевском — 60 тыс. рублей на двоих, страховка — 4 тыс. на двоих и цена отдыха приближается к 200 тыс. рублей на двоих.

Рубрика: Общество

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