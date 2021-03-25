Названа стоимость отдыха в Таиланде после возобновления авиасообщения с 9 ноября

С 9 ноября Таиланд открыт для россиян. На Пхукет и в Бангкок будут выполняться регулярные рейсы. До пандемии Азия была доступным осенне-зимним направлением. В какие деньги сейчас после открытия обойдется отдых в Тае?

Туроператоры не спешат формировать туры в Таиланд, в системах бронирования пакетных предложений не найти, и видимо, ждать их в ближайшее время не стоит.