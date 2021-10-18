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«Мужское государство» признано экстремистской организацией. Адвокату движения не помогли отсылки к Путину

При этом защитник МГ признался, что сам не знает, где сейчас находится лидер движения Владимир Поздняков

Фото: Instagram @doktorvladi

Руководитель «Мужского государства» Владислав Поздняков

Нижегородский областной суд признал движение «Мужское государство» экстремистским и запретил его деятельность в России, сообщает корреспондент «Медиазоны» (СМИ, признанное иностранным агентом) в трансляции из заседания.

Активисты движения ранее неоднократно публиковали в открытом доступе данные правозащитников, деанонили актрис порнографических фильмов, публикуя ссылки на их страницы, устраивали травлю феминисток и ЛГБТ-активистов, а также женщины, усыновившей чернокожего ребёнка. Пресечения деятельности «Мужского государства» в том числе требовала депутат VII созыва Госдумы Оксана Пушкина.

Адвокат Дзамболат Габараев выразил недовольство тем, что среди изданий, на которые ссылается прокуратура, подтверждая публичность движения, упоминается оно СМИ-иноагент. По его словам, это издание нельзя расценивать как надёжный источник, поскольку оно работает в интересах иного государства.

Габараев также пытался доказать, что участники сообщества имеют конституционное право придерживаться идей патриархата и национализма. Он уточнял, что сторонники движения придерживались именно «здравых представлений о патриархате». 

«Патриархат — это некая форма социальной организации, при которой не ущемляются права, ни женщин, ни детей», – заявлял Габараев. Идеологию движения адвокат объяснял так:

«Продолжение здравого смысла в стране, где детям не будут прививать нетрадиционные сексуальные отношения»

Адвокат, которому доверили защищать идеологию движения, признался, что сам не знает, где сейчас находится лидер движения Владимир Поздняков.

Перед уходом судьи для принятия решения, Дзамболат Габараев попытался защититься цитатой президента Владимира Путина, который настаивает, что в России отсутствует ограничения различных меньшинств:

«У нас позиция понятная, я считаю и много раз об этом говорил, хочу ещё раз подчеркнуть — в России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничениями прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным каким-то признакам. Никогда такого в России не было и не будет никогда»

Щит из цитаты Путина не уберёг движение от экстремистского статуса.

Реакция лидера движения Владислава Позднякова оказалась вполне соответствующей ксенофобному статусу: «"Мужское государство" признано экстремистской организацией по решению суда. НеоЖИДанность))))», – написал Поздняков в своём телеграм-канале.

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