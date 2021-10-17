Главное к 18 октября: Рост пособий, концерт отменили из-за «иноагентства», полиция скрутила солиста Мариинки

Команда Team Spirit из России стала чемпионом турнира The International по компьютерной игре Dota 2. Киберспортсмены получат за это $18 миллионов.

Отметить достижение уже успел зампред правительства Дмитрий Чернышенко. «Ребята безошибочно провели турнир International в Бухаресте, а в финале, за которым в пиковый момент наблюдали более миллиона болельщиков, уверенно обыграли соперника из Китая», — сказал чиновник ТАСС, отметив, что всё это лишь подтверждает интерес к индустрии со стороны общества и инвесторов.

В Кемерове выступление журналиста и поэтессы Татьяны Вольтской отменили из-за того, что она внесена в реестр СМИ-«иностранных агентов». Сперва её туда позвали, всё согласовали и даже успели прислать билеты, пишет Вольтская в Facebook, но затем всё отменили, объяснив, что получают президентские гранты и опасаются работать с «иноагентом».

Сама поэтесса не осуждает тех, кто принял такое решение, отмечая лишь, что «начальство этого театра побежало немножко впереди паровоза»:

«Осуждать невозможно — все они ходят под каким-нибудь мерзким начальством, но невозможно и не думать, что атмосферу вокруг, а в итоге страну творим мы сами, и страх летит впереди на своих перепончатых крыльях»

Издание RTVi со ссылкой на источник сообщает, что бывший юрист Военно-строительного управления Москвы (ВСУМ) Валерий Кулиш в рамках досудебного соглашения рассказал следствию о серии убийств, совершенных якобы в интересах предпринимателя Владимира Палихаты, который финансировал предвыборную кампанию Ксении Собчак. Кулиш даже назвал имя предполагаемого убийцы — Константин Мищенко. Вскоре после этого, незадолго до очной ставки с Мищенко, г-н Кулиш выпал из окна здания Главного следственного управления МВД России по Москве.

Сам Палихата всё отрицает и заявляет, что предполагаемые жертвы убийств живы: «Наверное, воскресли и сделали видеообращение в правоохранительные органы». В Общественной наблюдательной комиссии потребовали от столичного главка МВД показать записи с камер видеонаблюдения с обстоятельствами падения из окна.

МИД Беларуси потребовало от посла Франции в Минске Николя де Буйяна де Лакоста покинуть территорию страны, пишет AFP. Конкретные причины не приводятся.