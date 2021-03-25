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Вчера, в 21:40

Зачем российскому капиталу 300 тысяч мигрантов

В Россию разрешили вернуться тем мигрантам, кто был выслан за мелкие административные нарушения. Это коснётся 300 тысяч человек. Идут бурные обсуждения: а так ли нужны нам трудовые мигранты?

Фото: Агентство «Москва»

– Власти разрешили вернуться в Россию тем мигрантам, кто был выслан за мелкие административные нарушения. Всего это коснётся 300 тысяч человек. Идут бурные обсуждения: а так ли нужны нам рабочие из стран ближнего зарубежья?

На мой взгляд, решение и впрямь спорное. Начнём с того, что на самом деле нет никакой темы мигрантов, а есть тема российского капитала. Потому что львиная доля иностранных рабочих – это люди, которые привлекаются бизнесом для работы на крупных стройках и т. д. И именно бизнес является драйвером притока в Россию иностранной рабочей силы.

Почему капитал в этом заинтересован? Дело тут даже не в том, что мигранты получают меньшую зарплату. А в том, что раз с ними не заключаются официальные соглашения, то бизнес сильно экономит на отчислениях в пенсионный, соцфонды, налогах и т. д.

И не случайно с началом пандемии мы наблюдаем активную лоббистскую суету российского капитала на рынке труда. Мотивируя оттоком мигрантов, он требует облегчить правила въезда и разрешить возврат в Россию тех, кто совершил мелкие проступки. Дифференциация этих нарушений, думаю, бизнесу неинтересна, ему нужна норма прибыли.

На мой взгляд, без этого решения о возвращении было бы лучше: бизнес был бы вынужден поднимать зарплату российским работникам, не загонял их в рабские трудовые отношения.

Правда, в последнее время власти стали таки предпринимать ряд правильных вещей – в частности, закон о том, что иностранные работники тоже должны получать пенсию. Этот закон защищает ведь не только права мигрантов, но и права россиян. Потому что чем больше будет прав у трудовых мигрантов, тем меньше будет у бизнеса желания вместо наших сограждан привлекать на работу иностранцев – ведь отчисления-то будут сопоставимыми.

Права одних работников всегда являются гарантией для других. Не может быть прав у российского рабочего класса, если в стране есть миллионы людей на положении полурабов. Из-за этого происходит переток модели трудовых отношений с мигрантами на тех рабочих, что приехали из других регионов России: если на стройке, скажем, в Москве или Краснодаре бесправен рабочий из Узбекистана, таким же бесправным будет там и рабочий из Воронежа.

Давно надо понять: источник проблем на рынке труда – не мигранты, а те люди в пиджаках, которые хотят загнать любой рабочий класс (украинский, узбекский, таджикский, воронежский, челябинский, астраханский) в положение бесправных рабов, чтобы качать больше прибыли. Вот эту проблему и надо решать в первую очередь.

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