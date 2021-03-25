Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 21:52

«Давайте лучше отзовём Володина»: в сети сочли бредом очередное высказывание спикера Госдумы

Россияне уверены, что не случайно Володин заговорил о Нобелевской премии мира сразу после того, как ее получил Дмитрий Муратов

Фото: Агентство "Москва"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поделился неожиданной мыслью в своём Telegram-канале. Он считает, что «Нобелевская премия мира дискредитирована сомнительными решениями, но вернуть доверие помогла бы процедура отзыва награды в тех случаях, когда лауреатов уличают в нарушении прав и свобод человека».

«Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук - вопросов нет. Понятно, за что их вручают. С премией мира такой ясности нет, как нет критериев оценки», - написал Володин.

О том, связано ли это высказывание с получением на днях Нобелевской премии мира главредом «Новой газеты» Дмитрием Муратовым – не сообщается, но каждый может додумать самостоятельно.

Чтобы подкрепить свои слова яркими примерами, Володин вспомнил Михаила Горбачёва, политика из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента США Барака Обаму.

«Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека», - считает спикер Госдумы.

В общем, после таких высказываний, Володин нарвался на соответствующую реакцию соцсетей.

«Полезно, когда политики высказывают свою личную точку зрения на различные вопросы. В этом случае очень хорошо и ярко проявляется их некомпетентность. Володин, зачем давать советы там, где нет ни малейшего шанса на что-то повлиять? Более важных проблем в стране нет?» - задал вопрос спикеру Госдумы читатель.

«Сколько лет Володин заседает в Думе? И какой толк? Что он сделал для государства, для простого народа? Может ради того, чтобы и дальше не дискредитировать Думу пора отозвать из неё Володина и ему подобных?» - предложил россиянин.

«Россия какой день подряд побивает антирекорд мира от смертности от ковида. Не хочет Володи этим озаботиться?» - вновь звучит предложение Володину.

«Может, быть лучше ввести процедуру досрочного отзыва у некоторых чиновников их полномочий? Особенно у генерирующих идиотские идеи никак не влияющие на качество жизни большинства россиян, либо негативно на него влияющие», - звучит разумное предложение.

«А если у нобелевского лауреата нет 82 летней мамы, на старости лет ставшей успешной бизнесвумен с огромными активами, то значит отзывать премию в обязательном порядке!» - получает спикер ещё одну шпильку.

«Володин, если пошла такая пьянка, то давайте начнём с орденов и званий «Герой России», которых навыдавали по блату кому попало за последнее время», - завершает дискуссию читатель.

Теги: #Володин

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 4 дня назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 5 дней назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 5 дней назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Политика 2 часа назад

«Пора Путину на «Битву экстрасенсов»: в сети шутят из-за фразы Пескова о пророчествах президента

Общество 2 часа назад

«Скоро Милонов и до "Права первой ночи" додумается»: в сети оценили призыв депутата запретить выезд в Турцию незамужним россиянкам

Общество 2 часа назад

Зачем российскому капиталу 300 тысяч мигрантов

Общество 6 часов назад

Пересильд и Шипенко перенесли 12 дней невесомости лучше, чем ожидалось. Врачи оценили состояние «киноэкипажа»

Общество 8 часов назад

Страну охватит «погодная лихорадка». Прогноз на следующую неделю

Недвижимость 8 часов назад

Вырастет ли плата за капремонт в связи с новым постановлением Мишустина?

Общество 8 часов назад

Объяснение властей Петербурга: шли проверять шоу Инстасамки, но сорвали концерт Васи Обломова

Общество 9 часов назад

В Москве, Питере и Перми QR-коды будут проверять роботы

Общество 10 часов назад

В Туве непривитым запретят посещать общепит, торговые центры и спортивные заведения

Политика 10 часов назад

«Застигли разведку США врасплох»: Китайская ракета поразила цель, облетев весь мир

Общество 13 часов назад

«Они там не селфи делали»: Рогозин оценил работу Пересильд и Шипенко на МКС

Общество 13 часов назад

Подростковая поножовщина в Дагестане. Как можно было предотвратить трагедию и кто должен был это сделать?

Общество 13 часов назад

Главное к 17 октября: Пересильд и Шипенко на Земле, экстрадиция из Кабо-Верде, белорусам можно читать «экстремистов»

Общество 14 часов назад

Кавказцам, устроившим драку в метро, предъявили обвинение.

Общество 1 день назад

Число жертв отравления спиртом на Урале составило 18, задержаны двое

Общество 1 день назад

Подростки устроили «Игру в кальмара» у одной из школ Екатеринбурга

Общество 1 день назад

В России продолжают умирать от алкоголя: на Урале 16 человек погибли из-за отравления спиртом

Дмитрий Быков 1 день назад

Даже короткие беседы с психологами и наркологами помогают страдающим алкоголизмом

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика