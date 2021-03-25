«Давайте лучше отзовём Володина»: в сети сочли бредом очередное высказывание спикера Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поделился неожиданной мыслью в своём Telegram-канале. Он считает, что «Нобелевская премия мира дискредитирована сомнительными решениями, но вернуть доверие помогла бы процедура отзыва награды в тех случаях, когда лауреатов уличают в нарушении прав и свобод человека».

«Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук - вопросов нет. Понятно, за что их вручают. С премией мира такой ясности нет, как нет критериев оценки», - написал Володин.

О том, связано ли это высказывание с получением на днях Нобелевской премии мира главредом «Новой газеты» Дмитрием Муратовым – не сообщается, но каждый может додумать самостоятельно.

Чтобы подкрепить свои слова яркими примерами, Володин вспомнил Михаила Горбачёва, политика из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента США Барака Обаму.

«Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека», - считает спикер Госдумы.

В общем, после таких высказываний, Володин нарвался на соответствующую реакцию соцсетей.

«Полезно, когда политики высказывают свою личную точку зрения на различные вопросы. В этом случае очень хорошо и ярко проявляется их некомпетентность. Володин, зачем давать советы там, где нет ни малейшего шанса на что-то повлиять? Более важных проблем в стране нет?» - задал вопрос спикеру Госдумы читатель.

«Сколько лет Володин заседает в Думе? И какой толк? Что он сделал для государства, для простого народа? Может ради того, чтобы и дальше не дискредитировать Думу пора отозвать из неё Володина и ему подобных?» - предложил россиянин.

«Россия какой день подряд побивает антирекорд мира от смертности от ковида. Не хочет Володи этим озаботиться?» - вновь звучит предложение Володину.

«Может, быть лучше ввести процедуру досрочного отзыва у некоторых чиновников их полномочий? Особенно у генерирующих идиотские идеи никак не влияющие на качество жизни большинства россиян, либо негативно на него влияющие», - звучит разумное предложение.

«А если у нобелевского лауреата нет 82 летней мамы, на старости лет ставшей успешной бизнесвумен с огромными активами, то значит отзывать премию в обязательном порядке!» - получает спикер ещё одну шпильку.

«Володин, если пошла такая пьянка, то давайте начнём с орденов и званий «Герой России», которых навыдавали по блату кому попало за последнее время», - завершает дискуссию читатель.