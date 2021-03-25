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Собчак обратилась в Росгвардию из-за слежки и угроз в адрес ее семьи

Телеведущую перенаправили в полицию

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак сообщила об угрозах, поступающих в ее адрес и в отношении ее семьи.

Как пишет телеграм-канал 112, Собчак обратилась в Росгвардию с заявлением о слежке, оттуда ее перенаправили в полицию, согласно законодательному алгоритму.

«Почти все так, только речь не только о слежке, а о прямых и очень жестких угрозах мне и моей семье»

, – подтвердила Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня». 

Ранее команда телеведущей сообщила в YouTube, что берет временный перерыв из-за ДТП, в которое попала Ксения в Сочи, а также из-за ситуации с преследованием. Тем временем на YouTube-канале вышел документальный фильм о священнике Романе Степанове, который требовал обязательной декларации доходов для служителей РПЦ.

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