Максимальную скорость электросамокатов могут ограничить 25 км в час

МВД и Минтранс подготовили изменения в Правила дорожного движения (ПДД) для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.

Как говорится в документе, максимальную скорость для движения подобного вида транспорта предлагается ограничить 25 км в час, а масса СИМ, имеющего право на совмещенное передвижение с пешеходами, не должна превышать 35 кг.

Устанавливается также, что дети до семи лет могут передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам. При этом дети младше семи лет должны передвигаться на СИМ только в сопровождении взрослых.

Лицам старше 14 лет предлагается разрешить передвигаться по обочинам дорог или по правому краю проезжей части, но только в случае отсутствия поблизости тротуаров и пешеходных дорожек, а также при ограничении скорости движения до 60 километров в час.

Помимо этого, передвигающимся на СИМ предлагают запретить обгон или объезд транспортных средств с левой стороны. Водители электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности должны будут руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.