Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 10:46

Максимальную скорость электросамокатов могут ограничить 25 км в час

В России разработали правила для передвижения на средствах индивидуальной мобильности

Фото: Global Look Press

МВД и Минтранс подготовили изменения в Правила дорожного движения (ПДД) для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.

Как говорится в документе, максимальную скорость для движения подобного вида транспорта предлагается ограничить 25 км в час, а масса СИМ, имеющего право на совмещенное передвижение с пешеходами, не должна превышать 35 кг.

Устанавливается также, что дети до семи лет могут передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам. При этом дети младше семи лет должны передвигаться на СИМ только в сопровождении взрослых.

Лицам старше 14 лет предлагается разрешить передвигаться по обочинам дорог или по правому краю проезжей части, но только в случае отсутствия поблизости тротуаров и пешеходных дорожек, а также при ограничении скорости движения до 60 километров в час.

Помимо этого, передвигающимся на СИМ предлагают запретить обгон или объезд транспортных средств с левой стороны. Водители электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности должны будут руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 2 дня назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 3 дня назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 4 дня назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Общество 23 минуты назад

Гинцбург: Вакцина от коронавируса для детей может получить название «Sputnik М»

Общество 57 минут назад

Космонавты на МКС, где идут съемки фильма «Вызов», проснулись из-за сбоя в российском модуле

Общество 1 час назад

Бунт в колонии строгого режима, побег информатора Gulagu.net во Францию: новости к утру 16 октября

Общество 2 часа назад

Четверо российских туристов найдены мертвыми в сауне в Албании

Общество 2 часа назад

В столичном регионе в субботу прогнозируют до 11 градусов, вечером пройдут дожди

Политика 3 часа назад

ГосСМИ признали иноагентом: издание «Росбалт» заклеймили с обеих сторон

Общество 9 часов назад

Face pay не прошла испытание маской. Мы протестировали систему распознавания лиц в метро, которую многие считают шпионской

Общество 11 часов назад

Новые правила вывоза детей: теперь можно запретить ребёнку выезд в конкретную страну и на определённый срок

Общество 12 часов назад

В исправительной колонии во Владикавказе бунтуют заключённые

Политика 15 часов назад

Власти Беларуси объявили Telegram-канал Светланы Тихановской экстремистским

Общество 15 часов назад

Неограниченно непригодный

Общество 15 часов назад

«Критическая» ситуация с ковидом, удар по соцсетям, родители против экспресс-тестов: главное к вечеру 15 октября

Общество 18 часов назад

Британский депутат убит в церкви. Его несколько раз ударили ножом на встрече с избирателями

Политика 18 часов назад

В Бундестаге строят «светофор». Партия Меркель не вошла в предварительный состав правительственной коалиции

Политика 18 часов назад

Юлия Галямина назвала приговор коломенскому экоактивисту Вячеславу Егорову «гнусной местью»

Политика 18 часов назад

«Пришла под видом внучки репрессированных». Какова роль корреспондента «России-24» в провокации против «Мемориала*»?

Общество 18 часов назад

«Наказывая людей без масок, нас хотят напугать и наполнить бюджет». Адвокат разобрал новое решение Верховного суда

Общество 20 часов назад

Юрист: Автоматическое гражданство РФ для детей в смешанных браках поможет уезжающим за рубеж россиянкам

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика