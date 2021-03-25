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Россия снимает ограничения на полеты в четыре страны

Ещё с девятью странами возобновляется регулярное авиасообщение. Упрощаются и перелеты в Египет

Фото: Global Look Press

Оперативный штаб принял решение о возобновлении авиасообщения с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Кроме того, из тех аэропортов, из которых уже совершаются международные полеты, снимаются все ограничения для рейсов, направляющихся в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Все ограничения также снимаются на перелеты на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию и в Таиланд — с этими странами взаимно возобновляется регулярное авиасообщение. 

Однако это не означает, что на россиян перестают распространяться санитарные меры, действующие в этих странах. К примеру, в Таиланд по-прежнему летать смогут только те, кто привился от коронавируса.

Теги: #туризм

Рубрика: Общество

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