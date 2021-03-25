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В Москве школьников будут раз в 2 недели тестировать на ковид. Согласие родителей не нужно

Столичные власти объявили об экспериментальной программе по тестированию школьников. Это почти обязательная процедура, не требующая никаких согласований

Фото: АГН "Москва"

В 10 столичных школах начнут проведение регулярных экспресс-тестов на ковид для всех учащихся. Отказаться можно, но тогда каждые две недели нужно будет приносить в школу результаты платных ПЦР-тестов ребенка, иначе его не допустят до занятий. Согласие родителей на тестирование запрашивать даже не станут — это не является медицинской процедурой, объясняет пресс-служба мэрии.

Экспресс-тесты школьникам будут делать раз в две недели. Если тест оказывается положительным, ребенка отправляют домой (сразу — одного или под присмотром родителей), а класс продолжает учиться очно. К ребенку в этом случае направляют врача на дом — он будет принимать решение о дальнейшей процедуре. 

«Врач осмотрит ребенка, уточнит самочувствие, проверит на наличие симптомов ОРВИ и возьмет два дополнительных теста (повторный экспресс-тест и ПЦР-тест)» — поясняют в пресс-службе оперштаба Москвы.

Вернуться в школу ребенок сможет, только если ПРЦ-тест будет отрицательным. Если он окажется положительным — всех членов семьи обследуют и отправят на больничный, а класс школьника отправится на двухнедельный карантин.

В случае, если повторный экспресс-тест положительный (ПЦР к тому моменту ещё не будет сделан), родителям сразу выпишут листок о нетрудоспособности. Если экспресс-тест окажется отрицательным, то родителю также оформят листок о нетрудоспособности, но лишь по уходу за ребенком до 15 лет.

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