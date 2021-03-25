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Вчера, в 23:36

«Подождём, когда за прививку будут давать квартиру»: в сети обсуждают инициативу Собянина

Россияне считают, что 10 тысяч рублей компенсации столичным пенсионерам показывают, что «плюшки только москвичам, а остальные их пекут»

Фото: Агентство "Москва"

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому теперь вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье» за вакцинацию пожилые москвичи смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

С 23 июня по 31 декабря 2021 года в рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы «С заботой о здоровье». Также в программе могут принять участие и граждане, прошедшие повторную вакцинацию в указанный период. В подарочный набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций. С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 240 тысяч московских пенсионеров.

«Правительство Москвы установило компенсационную выплату пожилым гражданам – участникам программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Начиная с 12 октября вместо подарочных наборов желающие смогут получить компенсационную выплату в размере 10 тысяч рублей», - говорится в сообщении пресс-службы мэра столицы.

Отмечается, что для этого нужно подать заявление в любой центр социального обслуживания города Москвы. При себе необходимо также иметь паспорт РФ, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.

В соцсетях эту инициативу мэра столицы восприняли неоднозначно. Особенно те, кто не живёт в Москве…

«А почему это действо называется именно компенсацией, а не поощрением? Какой вред собираются этими 10 тысячами компенсировать? И не маловато ли этого, если рассматривать всё в таком свете», - задался вопросом читатель.

 «Согласен. Называйте эту выплату правильно - плата за участие в испытаниях. Иначе что они компенсируют?» - поддержал его житель Москвы.

«Стало модно отказывать в медицинской помощи тем, у кого нет QR-кода... Но даже это не проняло пенсионеров... Теперь решили пойти на подкуп», - иронизирует пенсионер.

«Плюшки только москвичам, остальные их пекут», - грустно выдохнул сибиряк.

«Ещё одно подтверждение, что Москва не Россия… Мало им пенсии в двойном размере», - поддержал его уралец.

«Ещё срок выхода на пенсию снизить надо москвичам. Визы введите для въезжающих в Москву, бензин для москвичей бесплатный. Блин, с каждым годом маразм крепчает», - недоволен житель Костромы.

«Самые первые привившиеся остались в дураках... Чем позднее вакцинируешься, тем больше пряники, оказывается», - сделал вывод нижегородец.

«Товарищи, а есть ли жизнь за МКАДом?» - на всякий случай уточнил казанец.

«Подождём до следующего года, когда за прививку будут давать квартиру», - прозвучал напоследок ещё один ироничный комментарий от жителя столицы.

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