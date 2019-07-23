В Госдуму внесён на рассмотрение законопроект, предлагающий поправки к статье о побоях. Напомним, ранее эта статья была «либерализована» за подписью президента Путина: в случае однократных побоев в течение года, полученных от родственника, возбуждалось только административное разбирательство. Только во втором случае за год факт домашнего насилия квалифицируется как уголовное преступление.

Теперь предлагается дополнить статью 116.1 УК РФ нормой, по которой к уголовке будут привлекать не только тех, кто уже занимался за последний год рукоприкладством по отношению к родственникам, но и те лица, кто имеет непогашенную судимость.

Правозащитница и одна из соавторов законопроекта о семейно-бытовом насилии Алёна Попова в своём телеграм-канале отметила, что законопроект был внесён в кабмин в соответствии с постановлением Конституционного суда.

«Такое постановление случилось по жалобе Людмилы Саковой (которую представляла наша коллега Мари Давтян, адвокат и соавтор нашего законопроекта о профилактике домашнего насилия)», – уточнила Попова.

Также она напомнила, что инициатива по внесению законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия тоже была следствием выигранного дела Валерии Володиной в ЕСПЧ. Женщину четыре года преследовал и избивал супруг.

«Кстати, после победы в суде продолжала получать отказные от полиции в России: дело в отношении её насильника возбуждать не хотели, мотивируя это тем, что он её бьёт и преследует, потому что любит»

, – отмечает правозащитница.

Законопроект в Госдуму будет вносить Валентина Матвиенко. Она уже заявляла, что намерена сделать это в осеннюю сессию.

Но при этом Алена Попова опасается, что из-за ухода Оксаны Пушкиной из Думы, продвигать закон будет гораздо тяжелее, и призывает своих единомышленников больше сил вложить в продвижение кампании.

«Сейчас нет нас в ГД. Никого из нас, кто имеет представление о том, как должны системно, а не кусочно выглядеть меры по профилактике насилия. Как вообще должна быть выстроена сама логика работы правоохранителей и какие должны быть реально приведены в норму законы. Но если мы с Вами поймём, что сила-это мы, то тяжело, долго, бегая по кругу, мы сможем даже и вне стен Госдумы повлиять на защиту пострадавших от насилия»

, – призывает Попова.

Напомним, что первый текст законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия был внесён в 2019 году, но до сих пор не прошёл ни одного чтения.