Эксперт назвал простой способ отличить суррогатный алкоголь

- Если вы приходите в гости, тоже желательно проверить крепкий алкоголь. Есть такой пример, в Новокузнецке владелец клуба отмечал день рождения, и кто-то принес ром, поставил его на стол, а в итоге 17 человек уехали в реанимацию, включая владельца клуба. Садясь за стол в гостях, вы не имеете ни малейшего представления, откуда взята продукция. У нас пустые бутылки из-под алкоголя, особенно элитного, спокойно продаются на Авито. Цены - от 50 до 800 рублей с подарочным коробом. Понятно, для чего это делается. Это честная бутылка, с честной акцизной маркой. Бутлегеры эти бутылки покупают, закупоривают их, а что они туда залили? Свое какое-то пойло. Сейчас можно купить полно каких- то ароматизаторов, вплоть до коньяка Хеннесси и виски Джон Уокер. Если их смешать с какой-то спиртосодержащей жидкостью, будет очень похоже на оригинальный напиток. А кто и с какими последствиями потом это выпьет, неизвестно. Поэтому крепкие напитки надо или не пить вообще, или обязательно проверять. Медная проволока - самый простой и быстрый способ.