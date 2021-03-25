Эксперт назвал простой способ отличить суррогатный алкоголь
С его помощью можно было избежать массового отравления в Оренбуржье, когда погибли 35 человек
Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал "Собеседнику", как легко и быстро выявить суррогатный алкоголь самому
- Слишком низкая цена, подозрительные места продажи, интернет - все это увеличивает шансы нарваться на подделку. Конечно, не надо покупать алкоголь через интернет, в ночное время с рук. Вообще, в случах, когда непременно хочется выпить, лучше пить что-то накрепкое - вино, пиво.
- А самым эффективным способом отличить метанол от этанола можно, если докрасна нагреть медную проволочку при помощи плиты или зажигалки и опустить ее в рюмку. Если запах будет лёгкий уксусный, то это обычный этиловый спирт. А если резкий неприятный запах, то это метанол, запах будет формальдегидный. Это сразу должно насторожить. Этот метод использовали еще старые химики.
- Вообще, лучше всегда проверять. Пришли вы в кафе, вы же не знаете, что там бармен делал с этой открытой бутылкой. Может, он половину оригинального продукта заменил подделкой. Сами понимаете, сколько стоят 50 граммов коньяка в кафе или ресторане - там речь идет о тысячах рублей.
- Если вы приходите в гости, тоже желательно проверить крепкий алкоголь. Есть такой пример, в Новокузнецке владелец клуба отмечал день рождения, и кто-то принес ром, поставил его на стол, а в итоге 17 человек уехали в реанимацию, включая владельца клуба. Садясь за стол в гостях, вы не имеете ни малейшего представления, откуда взята продукция. У нас пустые бутылки из-под алкоголя, особенно элитного, спокойно продаются на Авито. Цены - от 50 до 800 рублей с подарочным коробом. Понятно, для чего это делается. Это честная бутылка, с честной акцизной маркой. Бутлегеры эти бутылки покупают, закупоривают их, а что они туда залили? Свое какое-то пойло. Сейчас можно купить полно каких- то ароматизаторов, вплоть до коньяка Хеннесси и виски Джон Уокер. Если их смешать с какой-то спиртосодержащей жидкостью, будет очень похоже на оригинальный напиток. А кто и с какими последствиями потом это выпьет, неизвестно. Поэтому крепкие напитки надо или не пить вообще, или обязательно проверять. Медная проволока - самый простой и быстрый способ.