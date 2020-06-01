В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части граждан

В Московской области к 10 декабря должны быть полностью вакцинированы 80% работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление, которое вводит обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, работа которых связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми. Это сотрудники сферы торговли, общепита, доставки, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов, МФЦ, салонов красоты и другие.

Как отмечается, к 10 ноября сотрудники данных сфер должны быть привиты первым компонентом вакцины от коронавируса, а к 10 декабря вакцинироваться полностью.

По данным РБК на 11 октября, обязательную вакцинацию ввели уже в 22 регионах России.