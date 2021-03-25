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В Минобрнауки разработали инструкцию на случай шутинга в школе или вузе

Как говорится в инструкции, сигналом о нападении являются звуки выстрелов, взрывов и крики, а также вооруженные люди

Минобрнауки России совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности разработало инструкцию, рассказывающую о том, как вести себя в случае вооруженного нападения на учебные заведения. Она опубликована в телеграм-канале министерства. 

Как говорится в инструкции, сигналом о нападении являются звуки выстрелов, взрывов и крики, а также вид вооруженных людей за окном или в коридоре учреждения.

В первую очередь, рекомендуется спрятаться в ближайшем помещении, лучше всего в запирающемся. Далее говорится о том, что в случае нахождения в кабинете или аудитории следует запреть двери и забаррикадироваться – для этого можно использовать стулья, парты и другие подручные средства. 

Необходимо также отойти от окон и дверей и лечь на пол, а затем сообщить о нападении по номеру 112 и проинформировать близких и друзей по телефону о ситуации, при этом говорить нужно тихо. 

Отмечается, что при встрече с сотрудниками правоохранительных органов следует поднять руки, не делая резких движений, и выполнять все их инструкции. 

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