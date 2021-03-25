Санитарный «спецназ» в Казани столкнулся с протестами местных активистов
Против международных учений мобильных лабораторий быстрого реагирования выступил ряд общественных организаций, требующих не допускать ВОЗ в Россию
Первые в мире международные учения мобильных лабораторий быстрого реагирования в Казани, организованные Роспотребнадзором и ВОЗ, вызвали неожиданно бурный резонанс. Общественные организации требуют прекратить учения и не допускать ВОЗ в Россию.
Почему граждане оказались недовольны эпидемиологическими учениями экспертов, разбирался «Собеседник».
Навстречу мировым стандартам
11 октября 2021-го в Казани официально стартовали международные учения мобильных лабораторий – такое распоряжение дал премьер Михаил Мишутин 18 сентября, документ был размещён на сайте правительства РФ. Учения с привлечением 130 санитарно-эпидемиологических служб и медицинских организаций России, стран Европы и СНГ, по официальным данным, организовал Роспотребнадзор, заручившись поддержкой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Столицей первых в мире таких учений избрали Казань, на участие согласились Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Бельгия, Германия, Франция. Приглашены учёные из разных регионов России и других стран. По замыслу организаторов, цель – не только отработка слаженных взаимодействий мобильных лабораторий в случае вспышки инфекционного заболевания, но и демонстрация возможностей лабораторий разных стран. По итогам учений ВОЗ предполагает выработать единые мировые стандарты.
– Мы увидим, как лаборатории из разных стран работают вместе, как они обмениваются информацией, как они развёртывают свои мобильные лаборатории, как они собирают образцы… Все это послужит источником информации для создания стандартов, – рассказал специалист европейского бюро ВОЗ Олег Стороженко.
Обмениваться опытом участники учений будут с 11 по 15 октября.
Российскую сторону на церемонии открытия представляли глава Роспотребнадзора Анна Попова, зампред правительства РФ Татьяна Голикова и президент Татарстана Рустам Минниханов, а президент России Владимир Путин в своём послании отметил актуальность повседневной готовности для санэпидслужб. От Всемирной организации здравоохранения к участникам обратились исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС Майкл Райан, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге и представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
Лаборатории быстрого реагирования
Учения мобильных лабораторий решили не проводить в полевых условиях, а разместить дорогостоящую технику в Международном выставочном центре «Казань Экспо».
Роспотребнадзор представил своё лучшее оружие борьбы с очагами эпидемии – специализированные противоэпидемиологические бригады (СПЭБ), созданные ещё в СССР в 1963-м. В 2010-м была завершена модернизация всех 10 находящихся на службе Ропотребнадзора СПЭБ.
Сегодня в состав каждой бригады входят 6 передвижных лабораторий на базе полноприводного шасси «Камаз» или «Газель», а также возможен мобильный авиа модуль, для транспортировки на вертолёте или легкомоторном самолёте.
Подавление очагов эпидемии предусматривает и развёртывание палаточных противоэпидемиологических лагерей. А после участия российских эпидемиологов в ликвидации эпидемии лихорадки Эбола (Гвинейская Республика 2014-2016), разработан модернизированный мобильный комплекс уже второго поколения МК СПЭБ.
Россия показала и пневмокаркасные лаборатории, которые можно перевозить в любом транспорте, а собираются они всего за 40 минут. Оснащены всем необходимым оборудованием.
Техническое оборудование мобильных российских лабораторий позволяет в сутки выполнять до 100 пцр-тестов, работать в самых отдалённых уголках.
Сейчас без контроля специализированных противоэпидемиологических бригад не обходится ни одно крупное массовое мероприятие или зона ЧС. СПЭБ работали во время боевых действий в Чечне, предотвращали эпидемию после наводнения на Дальнем Востоке в 2013-м, обеспечивали контроль за эпидемиологической обстановкой на ОИ-2014 в Сочи и на матчах ЧМ-2018, проходивших на территории РФ. Российские эпидемиологи неоднократно приходили на помощь коллегам из Узбекистана и Таджикистана.
Предполагается, что на этих учениях российские специалисты будут перенимать опыт и делиться знаниями с бельгийско-французской мобильной лабораторией B-Life и мобильной лабораторией института тропической медицины Бернарда Нохта из Германии, а также эпидемиологами из СНГ.
Игры по правилам ВОЗ
Такие учения для ВОЗ – вещь новая, и Роспотребнадзор встроился в уже проводимую организацией международную программу по развёртыванию мобильных лабораторий быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Первые учения (в виртуальном режиме) ВОЗ начала ещё 31 августа этого года, цель их – оценить насколько мобильные лаборатории увеличивают потенциал тестирования и анализа во время ЧС. С 5 октября ВОЗ проводит вторые учения, состоящие из двух частей. Первая снова прошла в виртуальном формате, а вот вторая – это как раз те учения, что стартовали в Казани. Сценарий учений – разработка ВОЗ.
– По условиям учений, в вымышленном абстрактом государстве случилась вспышка инфекционного заболевания. Государство обращается во Всемирную организацию здравоохранения с просьбой помочь в ликвидации вспышки инфекции, поскольку в этой условной стране плохая лабораторная сеть. ВОЗ принимает решение выслать на помощь мобильные лаборатории, – рассказал «Собеседнику» фабулу участник и организатор казанских учений Василий Куклев (ФКУЗ «РосНИПЧИ «Микроб»). – Далее мобильные лаборатории России, Европы и СНГ спасают вымышленное государство от эпидемии, совместно помогая друг другу.
Стрельба холостыми
Как ни странно, учения мобильных лабораторий вызвали в Казани нешуточные страсти. То ли люди сильно напуганы все продолжающейся пандемией COVID-19, то ли они уже не доверяют никаким мерам спасения…Не исключено, что масла в огонь добавили дополнительные «ковидные» ограничения, введённые в Татарстане прямо в день начала учений – 11 октября.
Так или иначе, но ещё 5 октября активисты общественных организаций «Родители Москвы», «Матери планеты» и «Зов Народа» разместили в соцсетях и на YouTube обращение против учений. По мнению активистов, ВОЗ финансируется крупнейшими фармацевтическими компаниями, которые преследуют свои цели, общественники считают, что Роспотребнадзор попал в сильную зависимость от ВОЗ и лоббирует её интересы. Кроме того, протестующие увидели в привлечении иностранных специалистов к учениям прямую угрозу безопасности граждан России: ведь ни МЧС, ни Минобороны в учениях не задействованы (хотя, казалось бы, какое отношение эти организации имеют к чисто научным делам?).
7 октября около сотни человек – активисты Совета общественности Казани и «Независимая Ассоциация Врачей» – пришли к зданию правительства Татарстана, желая подать петицию с требованием отменить международные учения и не допустить ВОЗ во внутренние дела России.
А 10 октября, накануне открытия международных учений, в Казани прошёл пикет против участия России во всех мероприятиях, организованных ВОЗ...
Первый день работы учений общественники встречали одиночными пикетами возле Международного выставочного центра «Казань Экспо». Они требовали открытости мероприятия для общественности, хотя оно широко освещалось в СМИ, особенно местных каналах.
– Текущая пандемия заставляет нас извлекать все уроки из прошедшего периода и готовиться к серьёзным осложнениям (возможным, но, к сожалению, вполне реально возможным) в будущем, – сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, обозначая приоритет решения задач в области биологической безопасности. Причём, решать сообща всем миром.
– Все имитаторы проб, которые будут использованы в этих учениях, не представляют собой живых микроорганизмов. Это фрагменты убитых микроорганизмов, они были обеззаражены в соответствии с действующими санитарными правилами. Мы прекрасно понимаем, что биологическая безопасность – это приоритет. Ничего заразного здесь нет. Как стрельба холостыми патронами: патрон есть, а пули нет, – заверил «Собеседник» Василий Куклев из ФКУЗ «РосНИПЧИ «Микроб».