Санитарный «спецназ» в Казани столкнулся с протестами местных активистов

Навстречу мировым стандартам

11 октября 2021-го в Казани официально стартовали международные учения мобильных лабораторий – такое распоряжение дал премьер Михаил Мишутин 18 сентября, документ был размещён на сайте правительства РФ. Учения с привлечением 130 санитарно-эпидемиологических служб и медицинских организаций России, стран Европы и СНГ, по официальным данным, организовал Роспотребнадзор, заручившись поддержкой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Столицей первых в мире таких учений избрали Казань, на участие согласились Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Бельгия, Германия, Франция. Приглашены учёные из разных регионов России и других стран. По замыслу организаторов, цель – не только отработка слаженных взаимодействий мобильных лабораторий в случае вспышки инфекционного заболевания, но и демонстрация возможностей лабораторий разных стран. По итогам учений ВОЗ предполагает выработать единые мировые стандарты.

– Мы увидим, как лаборатории из разных стран работают вместе, как они обмениваются информацией, как они развёртывают свои мобильные лаборатории, как они собирают образцы… Все это послужит источником информации для создания стандартов, – рассказал специалист европейского бюро ВОЗ Олег Стороженко.

Обмениваться опытом участники учений будут с 11 по 15 октября.

Российскую сторону на церемонии открытия представляли глава Роспотребнадзора Анна Попова, зампред правительства РФ Татьяна Голикова и президент Татарстана Рустам Минниханов, а президент России Владимир Путин в своём послании отметил актуальность повседневной готовности для санэпидслужб. От Всемирной организации здравоохранения к участникам обратились исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС Майкл Райан, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге и представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.