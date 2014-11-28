Защита обжаловала арес главу крупнейшего подрядчика строительства олимпийских объектов в Сочи, учившего кататься на лыжах экс-президента России. Глава «Росинжиниринга» отправлен в СИЗО Лефортово по подозрению в мошенничестве.

— Если отдавать дань Родине, то она превратится в процветающую страну, - говорил в начале года владелец «Росинжиниринга» Дмитрий Новиков. Спустя несколько месяцев за бизнесменом пришли сотрудники ФСБ.

Как водится, чекисты явились с обысками ранним утром - в 6:30. Оперативников интересовали события 2016 года, когда был заключен договор концессии на обслуживание системы водоснабжения «Ладожский водовод», которая находится во Всеволожском районе Ленобласти. Его сторонами являлись ООО «Северо-Запад Инжиниринг» и муниципальная администрация.

Согласно договоренностям, концессионер получал социально значимый объект в управление на 15 лет и занимался его ремонтом. Руководителем компании является бизнесмен Максим Горелов, фактическим же собственником следствие называет все того же Новикова (в данных системы СПАРК его фамилии нет).

По данным СК, предприниматели разработали план по хищению денег, выделенных на реконструкцию объекта. Для этого они якобы оказали давление на комитет по тарифам и ценовой политике Ленобласти, который повысил тарифы на питьевую и техническую воду для местных жителей. Это принесло компании за два года более 840 млн руб. Обязательства по модернизации и ремонту сетей бизнесмены так и не выполнили, говорится в материалах дела.

Ущерб от действий фигурантов следствие оценило в 857,6 млн руб.

Новикова и Горелова задержали по обвинению в мошенничестве и из Петербурга увезли в самое закрытое СИЗО страны - московский изолятор Лефортово. Там им предстоит соседствовать с экс-министром Михаилом Абызовым, журналистом Иваном Сафроновым, бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Басманное правосудие санкционировало арест обоих предпринимателей. Защита Новикова решение об аресте уже обжаловала, рассказал его адвокат Алексей Кирсанов. Его подзащитный не признает вину.

— Мы подвергаем сомнению сам факт причастности Новикова к компании-концессионеру - он не является ни бенефициаром, ни учредителем фирмы. Кроме фразы о «фактическом собственнике» в постановлении следователя мы не увидели никаких доказательств этому. Тем более, что сам генеральный директор (Горелов) отрицает причастность Новикова к компании, - сказал Кирсанов.

Бывший член сборной СССР по скоростному спуску, а ныне президент компании «Росинжиниринг» Новиков считается бизнесменом, близким к экс-президенту Дмитрию Медведеву. Они познакомились в 2008 году, когда тот приезжал на олимпийский комплекс «Газпрома» в Красной Поляне. За время президентства Медведева прибыль «Росинжиниринг» выросла многократно, обратил внимание «Собеседник». Если в 2007 году она составляла всего 25 млн руб, то в 2013-м достигла уже 3 млрд руб.

РИ являлся генподрядчиком всех олимпийских объектов «Газпрома» в десятки миллиардов рублей. Также компания Новикова принимала участие в проекте «Курорты Северного Кавказа». В 2013 году против главы проекта Ахмеда Билалова возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.