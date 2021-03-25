Пустите «Ласточку»! Жители севера Свердловской области просят наладить транспортное сообщение с Екатеринбургом

Жители северных районов Свердловской области просят наладить транспортное сообщение с Екатеринбургом. С 2013 года, когда отменили прямой поезд в областной центр, люди вынуждены добираться на перекладных.

– В 2013 году пассажирский поезд дальнего следования Екатеринбург – Бокситы был отменён в связи с нерентабельностью, и жители северных городов Свердловской области оказались в транспортной блокаде, – рассказывает Владислав Завальнюк – из города Серова. Речь о 300 тысячах человек, которые живут в Краснотурьинске, Карпинске, Волчанске и Североуральске. Железная дрога есть, но железнодорожного сообщения как такового нет.

Людям необходимо ездить в областной центр – на работу, на учёбу, для получения медицинской помощи. Но сегодня делать это крайне неудобно: автобусы в Екатеринбург ходят ночью и идут восемь часов; есть «Ласточка» до Серова, но она ходит только по пятницам и воскресеньям по вечерам и от Серова надо как-то добраться в свой город, а не у всех есть свои машины и деньги на такси; электричка Серов – Бокситы из четырёх вагонов ходит только с апреля по октябрь.

В РЖД на запрос о запуске «Ласточки» Екатеринбург – Бокситы ответили, что технически такая возможность имеется, и посоветовали обратиться в министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области «с предложениями по включению необходимых жителям пригородных поездов в региональный заказ на транспортное обслуживание». Они готовы пустить скоростной поезд, если правительство региона возьмется дотировать пассажирские поездки.

Мы просим оказать содействие в нашем вопросе – северным районам Свердловской области необходимо железнодорожное сообщение!