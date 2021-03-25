Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Две семейные пары сатанистов ждут суда. Им предъявлено обвинение в убийстве «единоверцев». В шоке от истории даже бывалые слуги дьявола: человеческие жертвоприношения, да еще с элементом каннибализма, в сатанизме редкость.

Ужин в лесу

Первое убийство Ольга Большакова и ее гражданский муж Андрей Трегубенко совершили в 2016 году. Они дают признательные показания и обвинения в их адрес сомнений не вызывают. В июне 16-го года Трегубенко пригласил их общую знакомую 27-летнюю Викторию Зайцеву, которая увлекалась готикой и мистикой, приехать к нему в поселок Челмужи в Карелии. Трегубенко прожил там несколько лет со своей семьей и хорошо знал местность.

Что именно обещал мужчина Вике, которая была в него влюблена – романтическое приключение на природе или совместные оккультные практики, – неизвестно, но Зайцева искушению поддалась. Взяв с собой рюкзак с документами и деньгами – по просьбе Трегубенко она получила кредит в банке, – Виктория добралась до Челмужей.

В чаще Вику встретил не один Трегубенко, с ним была гражданская жена Ольга Большакова. На Вику надели наручники, повели к вырытой яме, где и зарезали. От бедра девушки супруги отрезали кусок, который сварили в котелке на огне. Трегубенко был настолько доволен, что похвастался в Instagram, выложив фото с костром и подписью «ужин, гречка с тушней».

Убивать во второй раз Трегубенко и Большаковой помогали супруги, тоже оккультисты, Александр и Татьяна Перевозчиковы-Хмурые, которые в кровавой мессе играли вторую скрипку. Схема была симметричная: Ольга пригласила в поход по мистическим местам под Приозерском Ленинградской области знакомого, 27-летнего Платона Степанова.

Степанов был «коллегой», увлекался эзотерикой, славянской историей, оккультными практиками, путешествиями по точкам силы. В соцсети парень был зарегистрирован под ником «Вильгельм Торквемада» (Томас Торквемада – лидер испанской инквизиции).

В лесу Платона ждала не только Ольга, но и ее муж Трегубенко вместе с парой Перевозчиковых. Они избили Платона, перерезали ножом горло, кровь собрали в чашу и выпили. На этот раз адепты обошлись без ужина – одним «аперитивом».