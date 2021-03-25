Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола
Почему на самом деле пара из Балашихи пошла на жестокое ритуальное преступление?
Две семейные пары сатанистов ждут суда. Им предъявлено обвинение в убийстве «единоверцев». В шоке от истории даже бывалые слуги дьявола: человеческие жертвоприношения, да еще с элементом каннибализма, в сатанизме редкость.
Ужин в лесу
Первое убийство Ольга Большакова и ее гражданский муж Андрей Трегубенко совершили в 2016 году. Они дают признательные показания и обвинения в их адрес сомнений не вызывают. В июне 16-го года Трегубенко пригласил их общую знакомую 27-летнюю Викторию Зайцеву, которая увлекалась готикой и мистикой, приехать к нему в поселок Челмужи в Карелии. Трегубенко прожил там несколько лет со своей семьей и хорошо знал местность.
Что именно обещал мужчина Вике, которая была в него влюблена – романтическое приключение на природе или совместные оккультные практики, – неизвестно, но Зайцева искушению поддалась. Взяв с собой рюкзак с документами и деньгами – по просьбе Трегубенко она получила кредит в банке, – Виктория добралась до Челмужей.
В чаще Вику встретил не один Трегубенко, с ним была гражданская жена Ольга Большакова. На Вику надели наручники, повели к вырытой яме, где и зарезали. От бедра девушки супруги отрезали кусок, который сварили в котелке на огне. Трегубенко был настолько доволен, что похвастался в Instagram, выложив фото с костром и подписью «ужин, гречка с тушней».
Убивать во второй раз Трегубенко и Большаковой помогали супруги, тоже оккультисты, Александр и Татьяна Перевозчиковы-Хмурые, которые в кровавой мессе играли вторую скрипку. Схема была симметричная: Ольга пригласила в поход по мистическим местам под Приозерском Ленинградской области знакомого, 27-летнего Платона Степанова.
Степанов был «коллегой», увлекался эзотерикой, славянской историей, оккультными практиками, путешествиями по точкам силы. В соцсети парень был зарегистрирован под ником «Вильгельм Торквемада» (Томас Торквемада – лидер испанской инквизиции).
В лесу Платона ждала не только Ольга, но и ее муж Трегубенко вместе с парой Перевозчиковых. Они избили Платона, перерезали ножом горло, кровь собрали в чашу и выпили. На этот раз адепты обошлись без ужина – одним «аперитивом».
«Лига тьмы» и кровавая жертва Ольги
Андрей Трегубенко даже у своих товарищей по убеждениям вызывал неприязнь, и с ним предпочитали не иметь дел. Заточенные, как у волка, клыки, ошалелый взгляд – Трегубенко по кличке ColdVoid (англ. «холодная пустота») вызывал страх и отвращение, но не у Ольги Большаковой (Варг). Андрей и Ольга познакомились на встрече клуба «Лига тьмы», Большакова много тусовалась в молодости с готами, оккультистами, дьяволопоклонниками. «Лига тьмы» до сих пор существует во «ВКонтакте».
– Мне было удивительно узнать, что такое случилось, ведь ничего серьезного эта группа собой не представляла, – говорит экс-член «ЛТ» Максим. Он просит представить его «оккультным практиком», не называет ни имени, ни город проживания – «это за три тысячи километров от Москвы». – Это было сборище тех, кто интересовался оккультизмом и магией, в основном приверженцы «левого пути» в магии, которые используют ее не во благо: наводят порчу и проклятия, энергетически едят людей...
По словам Максима, в «Лиге тьмы» сатанисты, атеисты и приверженцы темных культов, молодые люди до 20 лет и несовершеннолетние, «играли в сатанизм», многие толком не были знакомы с учением сатаны, не читали классическую сатанинскую литературу и не обладали знаниями по теме.
– Руководителям группы было лет под сорок, в «Лиге тьмы» между участниками стояла та еще грызня, выясняли, кто круче, кто настоящий сатанист, а кто нет, – вспоминает собеседник. – Посты Варг выделялись, было видно, что она очень верит (в сатану – Ред.).
Большакова ходила в черном, носила красные волосы, красила губы темной помадой, в свободное от увлечения оккультизмом время работала по специальности в налоговой инспекции и ничем, кроме внешности типичного гота, внимание на работе не привлекала. Единомышленники же, кто был с ней знаком, относились к Ольге Варг неоднозначно.
– Я знала Ольгу где-то между 2012 и 2014 годами, – рассказывает Елена из Мытищ. – У нее была подруга, которая считала себя ее ученицей, она рассказала мне, что Ольга интересуется кровавой жертвой и ее этому учит. Я не подумала, что речь идет о человеческом жертвоприношении, обычно интересуются убийством крыс или кошек. Другие люди, которые случайно пересекались с Ольгой на мероприятиях, говорят, что она очень сильно пила и в пьяном угаре что-то несла про человеческое жертвоприношение, но ее и ее сожителя все считали клоунами, не воспринимали всерьез.
Моя собеседница называет Большакову и Трегубенко дьяволопоклонниками и подчеркивает, что между последними и сатанистами – на самом деле дьявольская разница. Сатанисты не поклоняются сатане, для них вообще нет авторитетов, и поэтому жертв сатане они не приносят. Дьяволопоклонники, наоборот, любят жертвоприношения, но даже среди них принято приносить в жертву животных, не людей.
Секс, наркотики и сатанизм
Обычно дьяволопоклонники – совсем молодые люди, как выразился в разговоре с «Собеседником» знакомый Ольги, маг-практик Ярослав Брудницкий: «малолетние дегенераты», «но с возрастом это проходит, и человек перестает заниматься этими глупостями». Сектоведы же едины во мнении: поклонники сатаны – в обычной жизни закомплексованные аутсайдеры и для них это способ реализации в кругу таких же лузеров.
Большакова и Трегубенко на момент убийств были вполне взрослыми людьми, но состоявшимися и успешными их нельзя назвать. У Трегубенко, рассказывают в кругу оккультистов, всегда были проблемы с алкоголем и наркотиками, то же самое СМИ пишут про Ольгу, но ее знакомые уверяют: по крайней мере в 2016 году она не «торчала» и скорее всего ее подсадил муж.
Вероятно, увлечение опиатами у нее появилось позже. Большакова родила от Трегубенко двух детей, но это не заставило родителей вернуться к нормальной жизни. В последние годы пара из Балашихи нигде не работала, супруги употребляли и занимались наркоторговлей, так и попали в поле зрения органов. Они должны были сделать крупную поставку наркотиков в Карелию, а слухи о человеческом жертвоприношении в кругу слуг Вельзевула ходили давно: Трегубенко хвастался этим по пьяни.
Пресса приписала Трегубенко и Большаковой участие в сатанинском «Ордене 9-ти углов» – международной британской организации. У сатанистов из «девяти углов» считается хорошим тоном приносить в жертву «неправильных» сатанистов. Но маловероятно, что маргинальная пара из Балашихи была членом этой организации. Их знакомые дьяволопоклонники, опрошенные нами, о существовании ордена в Московской области не слышали.
– Мне кажется, дело тут не совсем в дьяволопоклонничестве, – размышляет оккультист Максим. – Тут скорее дело в алкоголе и наркотиках, они уже много всего попробовали, им хотелось еще более острых ощущений. Сатанистов сегодня мало, в моем городе, может быть, несколько одиночек наберется, и на стенах домов сейчас вероятнее увидеть рисунок полового члена, чем пентаграмму.
мнение эксперта
Для сатанистов не в новинку убивать своих
Президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр ДВОРКИН о балашихинском деле и российских сатанистах:
– В России есть разные группы, которые называют себя сатанистами, они должны себе и другим доказать, что они самые крутые. Как правило, туда попадают неудачники, которые пытаются достичь сверхспособностей и сверхвозможностей, и убийство, как им кажется, должно их дать. Эти группы малочисленны и маловлиятельны, они постоянно ругаются между собой и ненавидят друг друга. Заметьте, что в жертву они принесли своих: так, как правило, и бывает – это же сатанисты, для них нормально убить кого-то из своего круга и всех повязать одной кровью.