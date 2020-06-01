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Вчера, в 22:15

Магомед Толбоев: «Это не дагестанцы. Придурки они, шакалы, гиены!»

После кадров жестокого избиения россиянина своими соплеменниками Герой России не сдерживал эмоций. «Собеседник» поговорил с легендарным лётчиком-испытателем

Герой России Магомед Толбоев
Фото: Личный архив

Магомед Толбоев призвал всех кавказцев уважать законы

Драка в вагоне московского метро поразила жестокостью: 25-летний житель Воронежа Роман Ковалёв вступился за девушку в брекетах, которую оскорбляли три уроженца Дагестана. Пассажиров в вагоне было много, но все отошли в сторону.

Роман находится в больнице, отморозки сломали ему нос и надкостницу. Повреждён глаз – возможно, полностью зрение восстановить не удастся. Уже в больнице он подтвердил, что вагон тогда был забит людьми. Почему никто не заступился за жертву избиения? О реакции в экстремальной ситуации «Собеседник» спросил известного уроженца Дагестана, лётчика-испытателя Магомеда Толбоева.

– А вы бы вмешались в публичную драку?

– Я много раз вмешивался и получал за это – милиция меня задерживала, Героя России, генерала, всё было, но я никогда в жизни, как офицер русской армии шага назад не делаю. Придурки они, эти дагестанцы. Это не дагестанцы. Дагестанцы – это достойный двух с половиной миллионный народ. Это шакалы, гиены. Вот так и передайте их родителям. Если узнаю, кто они – аварцы, даргинцы, лезгины... По национальности кто они такие?

– Полагаете, национальность важна в этом вопросе?

– Чтобы я вмешался – да. Я аварец, это самый большой миллионный народ в Дагестане. Когда были столкновения с чеченцами, Рамзан Кадыров выступил и вызвал всех родителей. И теперь мощнейшая чеченская армия хоть и есть, но свою она активность прекратила. Чеченцам хорошо, они однородный народ – монолит. Дагестану тяжело.

– Известно лишь, что все трое – уроженцы Дагестана. Родители одного из них объяснили поступок сына тем, что дома ему этого не позволяли, а в Москве он выпил и расслабился...

– Оправданий мне не надо. Где были эти родители, которые послали его в Москву, где он ни учится, ни работает, вообще ничем не занимается, а избивает несчастного человека? Горцы себе такого не позволяют. В любом случае, мы их найдём. Через МВД я узнаю, кто их родители, какого села, какого района – я разнос устрою! Я, как член Совбеза бывший, многое видал и многое пресекал насмерть – когда русских выгоняли аварцы и даргинцы из города Каспийска, который наконец-то сегодня стал штабом Каспийской флотилии. Я это видел. Это наглость. Это не дагестанцы. Это шакалы.

Я уже переговорил тут со многими с коллегами, в том числе из Общественной палаты – они выступили, заявления сделали – я сказал им немедленно выступить, мужественно. Вот жалко, наш президент Дагестана не выступил.

«Приношу искренние извинения»

– Глава СК Александр Бастрыкин наградил Романа Ковалёва ведомственной медалью «За доблесть и отвагу», следом в больницу к пострадавшему приехал мэр Сергей Собянин с двумя миллионами рублей. Работодатель пострадавшего бармена тоже обещал своему сотруднику премию выплатить. На ваш взгляд, медаль и деньги – это достойное вознаграждение поступка Романа?

– Я как аварец, выросший в далёком ауле Дагестана, приношу искренние извинения перед родителями парня, которого побили. Я плакал. Жалко, что мужики там не заступились, трусы. Я думал, что русский человек всегда вступается в помощь другому русскому человеку. А эти попрятались. Если бы я оказался в том вагоне, я не знаю, чтобы там творилось.

– По какой причине общество так разобщено, почему в критических ситуациях люди уходят в сторону, предпочитая избегать конфликтов? Может это связано у нас с тем, что те, кто заступаются за пострадавших, в итоге часто оказываются крайними?

– Вот вы правы. Один раз, когда я заступился, меня чуть не засудили. Только когда узнали, что я Герой России и генерал, отнеслись ко мне более-менее нормально. Но меня начали обвинять, что я первый полез в драку. Тогда я просто с портфелем стоя ехал в электричке, в вагон зашли трое или четверо человек с музыкой, гитарой с банками пива в руках, по дороге пиная пассажиров ногами. Я сказал им «Что вы творите?». Хорошо, я борец, боксёр и т. д., но не все же такие – есть интеллигенция, все едут с работы уставшие. Ну что, не надо вмешиваться? Потом тебе скажут, вы устроили, следователи потом начнут тебя таскать – тебе завтра на работу, а тебе ночью допросы, тебе это надо? Поэтому это сложный процесс.

– Половина вагона вообще могли не видеть и не слышать, кто затеял начал драку…

– Могли подумать, что идут разборки. Зачем нам вмешиваться? В любом случае если бы там оказалась пара спортивных русских мужиков, они могли подойти и сказать «А ну-ка разойдитесь, остановитесь, разберитесь, сейчас полицию вызываю». Активность надо проявлять, а не пассивность. А снимать это избиение на камеру – это полнейший позор!

«Это проблема московская»

– Родители одного из избивавших дагестанцев раскаялись, на камеру пообещали компенсацию пострадавшему…

– Да нафиг эта компенсация! Слушайте, тебе морду набили, морально убили, а мне рубли нужны что ли от него? Это не то. Сегодня есть рубли, пошел в магазин и больше их нет, а честь-то потоптана!

Дагестанцев в Москве много – толком не работают, где-то прописаны, где-то фиктивно женились – я многих знаю, ничего не делают: жируют, гуляют, орут «а русских надо…» плохими словами.

Я им говорю – да слушайте, заткнитесь вы, в конце-то концов! Но я же не могу всю Москву объехать. Это проблема московская. Надо всех националистов – дагестанских, кабардинских, карачаевских, черкесских – всех жестко взять под контроль.

Они распоясались. Единицы берут по 140 русских в плен в моральном плане. Заставляют их, пугают «Я тебя зарежу, мы сейчас из Дагестана вызовем кого-то, я тебя успокою». Они какой-то угол сняли и весь дом держат в страхе. Так нельзя. Призываю всех кавказцев, которые приехали сюда жить – уважайте законы. Если ты хочешь насилием заниматься, тебе место в тюрьме.

– Один из адвокатов предположил, что преступникам может светить 20-летний срок. Какого наказания, на ваш взгляд заслуживают избившие Романа?

– Вплоть до пожизненного! Мне не жалко. Как он жестоко избивал, так и государство должно жестоко его наказать. Публично, чтобы все знали. Если бы мой сын так сделал, я убил бы его на месте. Лично.

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