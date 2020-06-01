Магомед Толбоев: «Это не дагестанцы. Придурки они, шакалы, гиены!»

Драка в вагоне московского метро поразила жестокостью: 25-летний житель Воронежа Роман Ковалёв вступился за девушку в брекетах, которую оскорбляли три уроженца Дагестана. Пассажиров в вагоне было много, но все отошли в сторону.

Роман находится в больнице, отморозки сломали ему нос и надкостницу. Повреждён глаз – возможно, полностью зрение восстановить не удастся. Уже в больнице он подтвердил, что вагон тогда был забит людьми. Почему никто не заступился за жертву избиения? О реакции в экстремальной ситуации «Собеседник» спросил известного уроженца Дагестана, лётчика-испытателя Магомеда Толбоева.

– А вы бы вмешались в публичную драку?

– Я много раз вмешивался и получал за это – милиция меня задерживала, Героя России, генерала, всё было, но я никогда в жизни, как офицер русской армии шага назад не делаю. Придурки они, эти дагестанцы. Это не дагестанцы. Дагестанцы – это достойный двух с половиной миллионный народ. Это шакалы, гиены. Вот так и передайте их родителям. Если узнаю, кто они – аварцы, даргинцы, лезгины... По национальности кто они такие?

– Полагаете, национальность важна в этом вопросе?

– Чтобы я вмешался – да. Я аварец, это самый большой миллионный народ в Дагестане. Когда были столкновения с чеченцами, Рамзан Кадыров выступил и вызвал всех родителей. И теперь мощнейшая чеченская армия хоть и есть, но свою она активность прекратила. Чеченцам хорошо, они однородный народ – монолит. Дагестану тяжело.

– Известно лишь, что все трое – уроженцы Дагестана. Родители одного из них объяснили поступок сына тем, что дома ему этого не позволяли, а в Москве он выпил и расслабился...

– Оправданий мне не надо. Где были эти родители, которые послали его в Москву, где он ни учится, ни работает, вообще ничем не занимается, а избивает несчастного человека? Горцы себе такого не позволяют. В любом случае, мы их найдём. Через МВД я узнаю, кто их родители, какого села, какого района – я разнос устрою! Я, как член Совбеза бывший, многое видал и многое пресекал насмерть – когда русских выгоняли аварцы и даргинцы из города Каспийска, который наконец-то сегодня стал штабом Каспийской флотилии. Я это видел. Это наглость. Это не дагестанцы. Это шакалы.

Я уже переговорил тут со многими с коллегами, в том числе из Общественной палаты – они выступили, заявления сделали – я сказал им немедленно выступить, мужественно. Вот жалко, наш президент Дагестана не выступил.