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Глава Якутского села объяснил, почему на сельчан с неба начала падать картошка

Теперь сельчане ожидают когда с неба упадет капуста, лук, свёкла и фрукты

Фото: Скриншот с видео Telegram-канала 14NEWS

В якутском селе Чкалов сбросили мешки с картофелем с самолета, кадрами десантирования овощей поделились местные жители в социальных сетях.

В результате падения картофель не пострадал, его раздадут местным жителям.

Глава района Яков Елисеев рассказал «Подъёму», что раньше такой способ доставки не практиковали и до этого момента она осуществлялась вертолётом.

«Первый раз так. Всегда доставка осуществлялась вертолётом Ми-8, но не сбрасывали. Тем более в условиях отрицательных температур. У нас-то уже лёд на реках стал – на этой неделе минус 20 будет. Мы спрашивали, почему такой вид доставки? Ответили, что на этот раз подрядная организация имеет только самолёты Ан-2», – пояснил он. 

По его словам, картошки оказалось около 900 кг, теперь на очереди капуста, лук, свёкла и фрукты, которые все очень ждут.

«Фрукты нам ещё не скидывали, но их тоже должны доставить, потому все сейчас в напряжённом ожидании: тоже будут сбрасывать или как?», – добавил он. 

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