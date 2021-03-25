Глава Якутского села объяснил, почему на сельчан с неба начала падать картошка

В якутском селе Чкалов сбросили мешки с картофелем с самолета, кадрами десантирования овощей поделились местные жители в социальных сетях.

В результате падения картофель не пострадал, его раздадут местным жителям.

Глава района Яков Елисеев рассказал «Подъёму», что раньше такой способ доставки не практиковали и до этого момента она осуществлялась вертолётом.

«Первый раз так. Всегда доставка осуществлялась вертолётом Ми-8, но не сбрасывали. Тем более в условиях отрицательных температур. У нас-то уже лёд на реках стал – на этой неделе минус 20 будет. Мы спрашивали, почему такой вид доставки? Ответили, что на этот раз подрядная организация имеет только самолёты Ан-2», – пояснил он.

По его словам, картошки оказалось около 900 кг, теперь на очереди капуста, лук, свёкла и фрукты, которые все очень ждут.

«Фрукты нам ещё не скидывали, но их тоже должны доставить, потому все сейчас в напряжённом ожидании: тоже будут сбрасывать или как?», – добавил он.