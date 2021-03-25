Дмитрий Потапенко об отравлении в Оренбуржье: Спасать этих людей государство не будет

Оренбургская область вторую неделю в топе новостей. Местные медики до сих пор расхлебывают последствия массового отравления суррогатным алкоголем, в котором был смертельный метанол. Уже больше 30 умерших и 60 пострадавших, число жертв растет и география расширяется.

-Цена на алкоголь действительно беспредельная за счет огромного количества акцизов, - говорит предприниматель и политик Дмитрий Потапенко. - Мы живем в такой феодальной системе перераспределения средств, когда государство — точнее то, что мы им называем — забирает деньги у работающих и направляет туда, куда считает нужным, нам говорят, что на медицину, но мы сами видим, что с ней происходит. Конечно, ничего делать для этих людей государство не будет: ни снижать цены на алкоголь и отказываться от своих доходов, ни создавать для них социальную и образовательную среду, чтобы эти люди не бухали. К сожалению, спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

По словам Потапенко, люди пьют самый дешевый суррогатный алкоголь, чтобы забыться, уйти в виртуальную реальность, и приводит пример: в Чехии, где дешевый алкоголь, пьют пиво, а не водку и другие крепкие напитки, есть понятие культуры потребления, никому и в голову не придет напиваться до беспамятства. В условиях же "феодального" государства тем, кто предпочитает боярышник и палево, места нет, не быть деклассированными элементами, жить и пить по-другому эти люди не могут.

Попытки разобраться с виновниками отравления предприниматель называет кампанейщиной и желанием найти стрелочника, на которого можно слить вину за трагедию.

-Поездят по ушам, вздрючат какую-нибудь бабу Клаве, которая продавала, достанется и легальным магазинам — изменят часы торговли, введут еще какой-нибудь акциз и этим делом закончится, - отмечает политик.