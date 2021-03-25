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В Приморье началась обязательная вакцинация, предлагается введение QR-кодов

Такие меры вводятся в связи с угрозой «четвертой волны» заболевания

Фото: Global Look Press

Постановление о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых категорий граждан в Приморье подписала главный санитарный врач региона Татьяна Детковская, оно опубликовано на сайте ведомства. 

Как говорится в документе, обязательная вакцинация затронет граждан, работающих в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, транспорта, культуры, физкультуры и спорта, экскурсионно-выставочной деятельности, торговли, общественного питания, гостиничных услуг, предоставления персональных услуг, строительства, ЖКХ, а также в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах. Кроме того, она коснется муниципальных служащих. 

Руководителям предприятий и организаций, работающим в Приморье, необходимо вакцинировать не менее 80% от общего числа сотрудников. С 11 ноября предписано перевести на дистанционный режим граждан, не получивших ни одного компонента вакцины, с 15 декабря – не закончивших вакцинацию.

Первым компонентом необходимо вакцинироваться до 15 ноября, вторым – до 15 декабря 2021 года. Постановление не распространяется на граждан, имеющих противопоказания к прививке.

Минздрав Приморского края также предложил ввести QR-коды для посещения общественных мест. 

«Для сдерживания лавинообразного роста заболеваемости в Приморье в осенний период, сохранения оказания плановой помощи в медучреждениях, министерство здравоохранения Приморья предлагает ввести обязательное предъявление прививочного сертификата, QR-кода о пройденной вакцинации или справки о перенесенном заболевании менее шести месяцев назад при посещении развлекательных заведений. Это необходимо для того, чтобы ограничить и предотвратить распространение заболевания в эпидемиологический сезон 2021 года», – сказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко на заседании оперативного штаба. Она отметила, что речь идет о таких заведениях, как театры, кинотеатры, фитнес-клубы, рестораны и кафе.

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